Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
Vuelven las precipitaciones a la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves pasado por agua en parte de la provincia de Castellón. El organismo estatal advierte de un incremento de la inestabilidad atmosférica que podría dejar precipitaciones intensas durante la mañana y primeras horas de la tarde. El cambio de tiempo llega tras varios días de cielos despejados y temperaturas más altas de lo habitual para finales de octubre.
Los modelos apuntan a que el frente será rápido pero activo, con posibilidad de tormentas localmente fuertes y un descenso térmico moderado. Aemet insiste en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera y zonas urbanas con tendencia a encharcamientos.
Alerta amarilla en Castellón
La alerta amarilla estará vigente este jueves, de 7.00 a 16.00 horas, y afectará al litoral norte de la provincia de Castellón, según ha informado la agencia meteorológica. Se prevén acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, un volumen suficiente para provocar incidencias puntuales si las lluvias se concentran en intervalos breves.
Aemet recalca que la situación se considera de riesgo bajo, aunque no se descarta que el aviso pueda actualizarse si la intensidad de las precipitaciones supera las previsiones actuales. Tras el paso del frente, se espera una mejora progresiva del tiempo a lo largo del viernes, con cielos más despejados y temperaturas algo más frescas.
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
Suscríbete para seguir leyendo
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- El hermano de una de las víctimas de Joaquín Ferrándiz estalla tras conocer sus nuevos problemas con la justicia: 'Es un peligro
- Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón
- Renfe avisa de retrasos y detenciones en los Cercanías de Castellón: ya hay tres trenes afectados