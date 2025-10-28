Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón

Vuelven las precipitaciones a la provincia

Un vial inundado por el efecto de unas lluvias caídas en septiembre del pasado año, en Castelló.

Un vial inundado por el efecto de unas lluvias caídas en septiembre del pasado año, en Castelló. / MANOLO NEBOT

Alberto Campos

Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves pasado por agua en parte de la provincia de Castellón. El organismo estatal advierte de un incremento de la inestabilidad atmosférica que podría dejar precipitaciones intensas durante la mañana y primeras horas de la tarde. El cambio de tiempo llega tras varios días de cielos despejados y temperaturas más altas de lo habitual para finales de octubre.

Los modelos apuntan a que el frente será rápido pero activo, con posibilidad de tormentas localmente fuertes y un descenso térmico moderado. Aemet insiste en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera y zonas urbanas con tendencia a encharcamientos.

Alerta amarilla en Castellón

La alerta amarilla estará vigente este jueves, de 7.00 a 16.00 horas, y afectará al litoral norte de la provincia de Castellón, según ha informado la agencia meteorológica. Se prevén acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, un volumen suficiente para provocar incidencias puntuales si las lluvias se concentran en intervalos breves.

Aemet recalca que la situación se considera de riesgo bajo, aunque no se descarta que el aviso pueda actualizarse si la intensidad de las precipitaciones supera las previsiones actuales. Tras el paso del frente, se espera una mejora progresiva del tiempo a lo largo del viernes, con cielos más despejados y temperaturas algo más frescas.

Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents