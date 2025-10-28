Los destinos para volar desde Castellón este invierno: 83.000 plazas y billetes desde 30 euros

El aeropuerto de Castellón encara, con la llegada de noviembre, la temporada de invierno, durante la que todavía seguirán activas cinco rutas a destinos nacionales e internacionales a pesar del descenso de la actividad tras el verano.

La infraestructura de Vilanova d’Alcolea tiene programadas 83.000 plazas con origen o destino a Castellón hasta el próximo mes de marzo, según confirman fuentes de Aerocas. La oferta se sitúa en línea con la de años anteriores a pesar de que, como ya recogió este diario, la línea a Düsseldorf Weeze pasa a ser estacional y no estará operativa este invierno.

La oferta

En detalle, la aerolínea de bajo coste Ryanair unirá la base provincial con el aeropuerto de Londres Stansted y con el de Bruselas Charleroi. Wizz Air, por su parte, mantiene en funcionamiento durante todo el año las dos líneas que enlazan Castellón y Rumanía. En concreto, durante el invierno se podrá seguir volando de manera directa a Cluj-Napoca y Bucarest, dos opciones que resultan de gran utilidad para la extensa comunidad rumana que reside en la provincia.

Completa la oferta, la ruta de Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia, a Madrid. Esta permite a su vez conectar con los alrededor de 86 destinos nacionales e internacionales que la compañía opera en el aeropuerto de la capital española.

La menor demanda que se registra en los próximos meses aumenta la posibilidad de encontrar billetes a precio promocional. Ryanair, por ejemplo, permite reservar trayectos de ida y vuelta en sus dos destinos por 31 euros. Wizz Air cuenta con ofertas a partir de 50 euros. Y, por último, los billetes de ida y vuelta con Iberia están disponibles a partir de 58 euros.

Será con la llegada de la primavera cuando vuelva a ampliarse la oferta para tratar de mantener el récord de 14 líneas activas alcanzado este año, entre las que se encuentran también las operadas por Volotea. Aunque todavía no se han puesto a la venta los billetes, en su día se anunció, a raíz de una campaña de posicionamiento, que en 2026 Ryanair ofrecería vuelos desde Castellón a París y Stuttgart, siendo ambas las principales novedades esperadas de cara a la próxima anualidad.

Hacia los 300.000 usuarios

Más allá de la oferta programada, cabe recordar que el aeropuerto de Castellón se encuentra cerca de alcanzar el objetivo marcado de superar los 300.000 pasajeros anuales atendiendo a los últimos balance de actividad.

Hasta el mes de septiembre, el último dato publicado, la infraestructura contabiliza un total de 261.239 pasajeros, un 15% más que los registrados en el mismo momento del año pasado. Esta evolución puede llevar a que incluso se alcance la meta establecida antes de que concluya el presente ejercicio.

Asimismo, la dotación supera en número de usuarios a otras 18 de la red de Aena hasta el noveno mes del año. Se sitúa justo por debajo de San Sebastián (365.157 viajeros) y por encima de El Hierro (237.140). Cuenta con mejores registros que infraestructuras como las de Vitoria (225.794), Pamplona (172.044), la Gomera (97.800), Badajoz (77.688) o, entre otras, Valladolid (59.689).