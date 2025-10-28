La Diputación de Castellón mejora la movilidad de los vecinos de 84 municipios con transporte a demanda

La Diputación Provincial de Castellón mejora la movilidad y calidad de vida de los castellonenses con el nuevo servicio de transporte a demanda, que beneficiará a los vecinos y vecinas de 84 municipios de menos de 5.000 habitantes.

La Junta de Gobierno, celebrada este martes, ha aprobado la concesión de ayudas por valor de 294.000 euros a 84 localidades de la provincia con el fin de garantizar la movilidad de las personas entre municipios y así “poder hacer la vida más fácil a personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo”, ha resaltado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Compromiso con la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación

El transporte a demanda es una herramienta esencial para mejorar la conectividad entre pueblos, facilitar el acceso a servicios básicos y frenar la despoblación.

La presidenta de la institución provincial ha señalado que “estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de la provincia para contribuir a mejorar los servicios a nuestros vecinos y vecinas, con el fin de fomentar la calidad de vida de las familias castellonenses y frenar la despoblación”.

Estas ayudas persiguen el objetivo de fomentar la cohesión territorial en el ámbito rural y asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a la movilidad, especialmente quienes viven en las zonas rurales de Castellón.

“Estamos aquí para que los recursos de la Diputación estén destinados a lo que de verdad importa: atender las necesidades de los ciudadanos y estar al lado de los castellonenses con ayudas reales y firmes”, ha afirmado la presidenta.

Un servicio esencial para los pueblos pequeños

La presidenta del Gobierno Provincial ha ensalzado la voluntad de la institución de “seguir impulsando medidas y servicios que favorezcan el desarrollo de toda la provincia”.

“La prioridad de la Diputación es mejorar la calidad de vida de los castellonenses y en ese camino concedemos estas ayudas para que vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad”.

El diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas, ha destacado que “el transporte a demanda no solo es una solución a la movilidad, es un servicio extraordinario para luchar contra la despoblación, fundamental para favorecer que la población permanezca en las zonas rurales de Castellón”.

Esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur. Cada ayuntamiento beneficiario recibirá una ayuda económica de 3.500 euros para reforzar el servicio de transporte a demanda y “garantizar la movilidad de los vecinos que más lo necesitan”, ha señalado Fornas.

Atención a las necesidades de los vecinos

El transporte a demanda consiste en un sistema en el que el servicio se planifica en función de las solicitudes de los usuarios, que comunican sus necesidades de desplazamiento a la administración local para poder acudir a visitas médicas en hospitales o centros de salud.

“Somos conscientes de las dificultades que afrontan las personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo para acudir a sus visitas médicas. Con este servicio no solo damos respuesta a ese problema, sino que garantizamos un sistema de transporte de calidad”, ha destacado la presidenta Marta Barrachina.

“Con este servicio, desde la Diputación de Castellón reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, para que todos los castellonenses tengan las mismas posibilidades de acceso a servicios y calidad de vida, independientemente del lugar en el que residan”, ha concluido.