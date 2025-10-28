En Directo
Directo | Castellón conmemora el primer aniversario de la dana
Varias poblaciones organizan minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y una manifestación recorrerá Castelló
El recuerdo a la tragedia de la dana que sufrió Valencia hace un año estará muy presente en la provincia de Castellón este miércoles 29 de octubre. A las 12.00 horas, la Diputación Provincial ha convocado un minuto de silencio en la puerta del Palau de Les Aules para recordar a las 229 víctimas mortales y a las dos personas que continúan desaparecidas. Un homenaje al que se sumarán numerosos ayuntamientos de la provincia, como los de la capital de la Plana, Vila-real, Orpesa, Nules, Benicarló o Vinaròs, entre muchos otros.
Será una jornada de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, con las banderas ondeando a media asta, en la que también habrá momentos para la reivindicación. Así, a las 19.00 horas la plaza Mayor de Castelló acogerá una manifestación convocada por diversos movimientos sociales con el fin de exigir nuevamente la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la catástrofe. La última propuesta en este sentido tuvo lugar en València el último sábado y reunió a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno.
