Reciplasa congela por segundo año el canon a los ayuntamientos y aprueba un presupuesto de 23 millones

El Consejo de Administración de Reciplasa ha aprobado por unanimidad congelar, por segundo año consecutivo, el canon a los ayuntamientos.

También ha dado luz verde, igualmente por unanimidad, al presupuesto de 2026, que asciende a 23.191.960,11 euros, destinado a la gestión y tratamiento de residuos de los municipios que forman parte de la entidad pública.

Un 5% más de presupuesto

Se trata de unas cuentas un 5% superiores a las del ejercicio actual y que, en palabras de su presidente, Sergio Toledo, “mantienen el equilibrio entre ingresos y gastos, refuerzan la sostenibilidad financiera y garantizan la calidad del servicio sin sobrecargar a los ayuntamientos”.

El presupuesto aprobado contempla un margen operativo positivo de 487.595 euros y un resultado final después de impuestos de 38.161 euros, consolidando así la buena salud económica de la empresa pública.

Los ingresos principales proceden de la eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) de los municipios socios y autorizados, así como del impuesto de vertedero y la producción fotovoltaica de las instalaciones.

Actualización del canon 2026 conforme al IPC

El Consejo de Administración también ha dado luz verde, con el apoyo unánime de los ocho ayuntamientos socios, a la congelación del canon que abonan los consistorios, aplicando únicamente la variación del IPC interanual del mes de agosto.

Esta medida sustituye la fórmula anterior (IPC más un 3% para inversiones) acordada en 2012 y supone el segundo año consecutivo en que la empresa pública la aplica, como muestra de su apoyo a los municipios para que puedan afrontar mejor el aumento de la tasa de residuos.

De este modo, los cánones para 2026 quedan fijados en: 18,47 euros por tonelada para el canon de transferencia,115,57 euros por tonelada para el de tratamiento y eliminación, y 139,30 euros por tonelada para el tratamiento de residuos de poda y voluminosos, todos ellos con el IVA incluido.

Según ha explicado Sergio Toledo, “hemos optado por aplicar únicamente el IPC real, en lugar de incrementar el canon con un porcentaje adicional. Es una decisión responsable, pensada para no trasladar una mayor carga económica a los ayuntamientos, especialmente en un contexto de costes crecientes y de esfuerzo presupuestario por parte de todos”.

Inversión en modernización y sostenibilidad

Reciplasa continuará en 2026 con su plan de modernización de la planta de Onda, con el objetivo de adaptarse a los estándares más exigentes de la Unión Europea en materia de tratamiento y valorización de residuos.

Las inversiones previstas permitirán optimizar recursos, reducir el volumen de residuos destinados a vertedero y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.

Toledo ha subrayado que “este presupuesto es fruto de una gestión prudente y eficaz, orientada al servicio público y a la sostenibilidad ambiental. Apostamos por innovar, modernizar y mantener un modelo de gestión transparente y equilibrado, que refuerce la confianza de los municipios y la ciudadanía”.

Durante la sesión, también se reiteró el compromiso de la entidad con su código ético, que recoge los principios de transparencia, integridad y cumplimiento normativo en la contratación pública y la gestión medioambiental.

“Reciplasa es una empresa pública ejemplar en su compromiso con la ética y la sostenibilidad. Nuestro objetivo es seguir siendo un referente en la gestión responsable de residuos”, ha concluido Toledo.