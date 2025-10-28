El sector del taxi de Castellón 'tomará' la calle para exigir la limitación de las licencias de VTC

El sector del taxi en Castellón ha decidido ponerse en pie de guerra para evitar el desembarco masivo de vehículos de transporte con conductor (VTC). Los representantes de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia ha anunciado que se suman a los distintos actos de protesta que se celebrarán en toda la Comunitat Valenciana, el próximo martes, 4 de noviembre.

Estas movilizaciones servirán para denunciar "la incesante proliferación" de esta clase de vehículos que, en la provincia, amenazan con superar el número de taxis que ahora mismo operan. En Castelló, a partir de las 10.30, se iniciará en el Auditori una marcha lenta de taxis que finalizará a las 12.30 frente a la delegación del Servicio Territorial de Transportes, en la avenida del Mar.

Según ha explicado José Luis Artola, presidente de la asociación provincial de taxistas, "tenemos constancia de que se han solicitado, al menos, 1.000 licencias en Castellón". Solo con la aprobación de un tercio de ellas se superaría el número de taxis con los que cuenta la provincia actualmente, que se sitúa en unos 230.

Sin información

En el último registro realizado, eran unos 55 los VTC que trabajaban en la provincia. Pero, el gran problema al que apunta Artola es que "la Dirección General de Transportes no nos informa, desde hace más de un año, de las resoluciones de concesión de licencias de VTC en la Comunitat y no podemos recurrir".

La potestad para otorgar los permisos es autonómica y, "aunque hemos intentado solucionarlo en los despachos", el sector saldrá a la calle ante la falta de transparencia.

"No nos permiten fiscalizar las resoluciones, cuando por ley deberían hacerlo", ha criticado Artola. En muchos casos, "se da licencia a vehículos sin seguro de responsabilidad civil o a coches que compartían matrícula con otros de distintas comunidades. También hay ocasiones en que se concede el permiso pero, tras un mes, el concesionario no tiene el automóvil en la calle, algo que debería suponer la retirada de la licencia".

Falta de control

El sector del taxi también se queja de "la falta de controles". Por un lado, incumplen con la normativa porque "en muchos casos, no son vehículos cero emisiones". Además, "no pueden operar en zona interurbana, pero se mueven constantemente dentro de las ciudades. Tampoco se controla si las VTC concedidas en otras autonomías operan aquí, algo que no es legal a nivel de normativa".

Finalmente, Artola ha recordado que "si se implementa este servicio privado, se primará negocio frente a servicio. Los precios se podrían multiplicar hasta por cinco, en momentos de alta demanda".