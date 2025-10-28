El tiempo en Castellón para Halloween: esta es la previsión de la Aemet

La noche más terrorífica del año está a punto de celebrarse, y miles de personas en toda la provincia de Castellón se preparan para disfrutar de fiestas, disfraces y actividades al aire libre. Halloween, una cita que cada año gana más popularidad entre pequeños y mayores, se celebrará este viernes 31 de octubre con los castellonenses pendientes del estado del cielo, pues en estas fechas la alternancia de días soleados y días con lluvia marca la pauta.

Activada la alerta amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pese a que todavía faltan unos días, ya tiene una predicción del tiempo para la jornada del viernes. Asimismo, cabe destacar que el jueves 30 de octubre se activará la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia por lluvias. Los chubascos irán acompañados por tormentas y se espera un acumulado de 20mm en una hora. Por el momento este es el único aviso activado en Castellón.

Parte de la Aemet

De esta forma, los pronósticos meteorológicos para el día de Halloween apuntan a una jornada estable, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá vivir plenamente esta festividad marcada por la diversión y el misterio.

Durante las primeras horas del viernes, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas brumas matinales en el litoral y temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y 17 °C. Conforme avance el día, el sol ganará protagonismo y los termómetros alcanzarán valores de 23 °C a 24 °C, un ambiente templado que favorecerá las actividades previas a la noche.

Ya por la tarde y entrada la noche, momento en que las calles se llenarán de disfraces, calabazas y sustos, el cielo permanecerá despejado o con nubes dispersas, sin precipitaciones previstas. La temperatura nocturna descenderá ligeramente hasta situarse en torno a los 17-18 °C (para las localidades de interior se espera un descenso más acusado de las temperaturas), lo que garantizará una noche agradable.

Las temperaturas que se esperan para le viernes 31 de octubre en la provincia de Castellón / Aemet

