El último vuelo del primer parapentista de Castellón: Adiós a Gabino Blasco

El pasado viernes 24 de octubre falleció a los 64 años Gabino Blasco Cantin, pionero del parapente en la provincia de Castellón. De profesión delineante, su pasión por la montaña lo llevó, con veintisiete años, a formarse como piloto en un entonces incipiente deporte: el parapente. Desde entonces, lo practicó con constancia y dedicación, acumulando miles de horas de vuelo y un sinfín de experiencias y aventuras.

Fundador y presidente del Club de Parapente Bufanúvols de Castellón, fue un viajante incansable en busca de nuevas zonas de vuelo. Sus principales escenarios eran el Desert de les Palmes de Benicàssim, la zona de vuelo de Figueroles/Llucena y la zona Tossal d'Orenga/Pla de Catí, donde organizó con el club una prueba de la liga nacional de parapente.

Generosidad y colaboración

Quienes compartieron despegues con Gabino recuerdan su generosidad, su criterio y su espíritu colaborativo. Siempre ofrecía el apoyo del deportista más experimentado, sin recelos, compartiendo conocimientos y ayudando a fortalecer la comunidad de voladores, que ahora se une a su familia y amigos para lamentar la pérdida de quien tanto aportó, con su carisma y pasión, al desarrollo del parapente en Castellón. Fue un referente por su iniciativa, su determinación y su disposición para actuar en los momentos decisivos.

Gabino Blasco vuela con su último parapente. / Mediterráneo

Su hijo, su pareja, su hermano y el resto de su familia lo acompañaron hasta el último instante, incluso en el gesto final de la donación de órganos, coherente con los valores que siempre lo definieron.

El velatorio se realizó el domingo 26 de octubre en el tanatorio Ildum de Castelló.

«Querido Gabino, te deseamos un gran vuelo, a la altura de los buenos momentos y de las grandes lecciones de vida que nos dejaste en tierra», expresa su amigo José Luis Barrachina Felip (Peti), en nombre de toda la comunidad de vuelo.