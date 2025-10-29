Cartas de tarot para despertar la conciencia social de los jóvenes de Castelló

¿Pueden las cartas del tarot predecir realmente el futuro? Lo siento, pero esta es una pregunta para lo que no habrá respuesta en este texto. Sin embargo, sí que se comprobará el poder que estas cartas pueden tener a la hora de concienciar a los más jóvenes sobre cómo la cooperación internacional puede ser una herramienta para abordar sus principales preocupaciones, caso del acceso a la vivienda o las crisis climáticas.

Por eso, la Coordinadora Valenciana de ONGD, que reúne a 105 entidades de la Comunitat Valenciana, ha instalado este martes en el Ágora de la Universitat Jaume I el tarot de la cooperación, dentro de la Semana de la Bienvenida, una jaima para que los miembros de la generación Z, de 16 a 25 años, fueran protagonistas de una tirada de cartas del tarot.

La jaima instalada por la Coordinadora Valenciana de ONGD en la Universitat Jaume I. / Kmy Ros

"Es la campaña más innovadora que hemos lanzado en muchísimo tiempo. Queríamos buscar una fórmula innovadora para conectar con ellos y el tarot es una buena oportunidad de que nuestro mensaje les llegue a los participantes", explica Elena Belenguer, responsable de Comunicación de la coordinadora.

Participación social

En los últimos tiempos, desde la coordinadora, se ha percibido una mayor desafección entre los jóvenes en la participación social. Por eso, se ha ideado un mazo de esta clase de cartas que representan "diez temas relevantes como la vivienda, las guerras, la desigualdad de género o la movilidad".

Así, quienes visitaban a la vidente han recibido una tirada de tres cartas que "genera conversación y permite transmitir el mensaje de que la acción colectiva es necesaria para afrontar estas situaciones tan complejas", señala Elena.

Esta iniciativa ha vivido su estreno en Castelló, pero también visitará la Universitat Politècnica de València. Además, entre noviembre y diciembre, estará en las universidades de Alicante y Elche. "La experiencia ha sido gratificante. Permite la reflexión colectiva y dota de contenido a la campaña", explica, sobre los resultados de este tarot, Elena Belenguer.

Toda una sorpresa

Los que se han aventurado dentro de la jaima, han regresado al exterior sorprendidos. Es el caso de Paula López, que señala que "la experiencia te hace recapacitar. Te expone temas que no están demasiado presentes en el día a día y hace que estés más concienciada».

Una mujer con una pegatin de la iniciativa llevada del 'Tarot de la Cooperación'. / Kmy Ros

Por su parte, María Limonge, otra de las que se ha sentado ante la tarotista, apunta que "no te esperas los temas que te van a plantear. Te lleva a la reflexión colectiva y comprendes que necesitan del trabajo colectivo para hallar una solución".

En la necesidad de la labor colectiva coincide Laura Ortega, que señala que "te hace ver cosas que suceden en el país y te lleva a planificar tu vida de manera distinta». «Aunque utilicemos el tarot, la solución de estos problemas no se produce por arte de magia. Es necesaria la acción colectiva", concluye Elena Belenguer.