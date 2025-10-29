Castellón, en alerta ante la posibilidad de perder una veintena de médicos de familia antes de final de año

La presión asistencial en los departamentos de salud de Castellón se incrementará antes de que finalice el año. El 27 de diciembre concluirá la prórroga que permitía a médicos de familia y pediatras a disfrutar de una jubilación activa.

Este plazo, que tenía una duración de tres años, establecido por el Real Decreto-ley 20/2022, posibilitaba que siguieran ejerciendo su labor durante este tiempo, a cambio de cobrar el 75% de su pensión.

Petición de datos

Hasta la fecha, la Conselleria de Sanitat no ha movido ficha, lo que ha llevado al sindicato UGT a remitir un escrito a la directora general de Personal, Amparo Pinazo, en la que requiere datos oficiales sobre el número de profesionales afectados por esta situación. Desde el sindicato, señalan que "no hay forma de saberlo, no facilitan las cifras. Por eso, hemos decidido dar este paso adelante".

La sección sindical de Sanidad de UGT en Castellón ofrecen números centrados en los departamentos de salud provinciales, que suman más de una veintena de médicos de familia en esta situación. En el caso de la Plana, afecta a 10 profesionales, otros 9 en Castellón y 3 en Vinaròs. Dos de estos son de recurso único.

Por su parte, no tienen registrados casos de pediatras, "aunque sabemos que hay". Pero, desde el sindicato, afirman que "la cifra real es mayor. Estos solo son los casos que hemos confirmado hasta el momento".

Sobrecarga de pacientes

Los representantes sanitarios de UGT apuntan que "esto supondrá una sobrecarga de pacientes para muchos facultativos, que asumirán el cupo de estos médicos que desaparecen. Y también es posible que haya consultas vacías y no se atienda a esas personas".

El sindicato también critica "la falta de previsión". "La disposición transitoria llega a su fin, pero no se han buscado alternativas desde conselleria", afirman y señalan que "no se han incluido estas plazas en oferta por convocar o se ha impulsado una convocatoria extraordinaria. Ahora nos encontramos con el problema".