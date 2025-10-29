Mapa de zonas inundables: Castellón tiene nueve centros educativos, dos residencias y el hospital General en riesgo

Muchos días de sol, veranos cálidos e inviernos suaves y húmedos. Esto es, a grandes rasgos, la definición más básica del clima mediterráneo. La mayoría de municipios de Castellón encaja con estas características, pero el problema aparece cuando las condiciones cambian por la acción humana en las últimas décadas. Los veranos son cada vez más calurosos y las lluvias, más irregulares.

Inundaciones más frecuentes

Los daños provocados por inundaciones son bien conocidos en el territorio provincial, aunque cada vez se producen con mayor asiduidad y virulencia. La dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia, y que también causó estragos en varias localidades de Castellón, marcó un punto de inflexión en la concienciación ciudadana sobre los riesgos del agua. Especialmente en aquellas zonas próximas a cauces de ríos o barrancos que solo transportan agua en momentos puntuales.

El Observatorio de la Sostenibilidad ha elaborado un informe sobre infraestructuras críticas en zonas con riesgo de inundabilidad en el conjunto de España. Un análisis que incluye varias instalaciones de Castellón de amplia concurrencia, entre ellas centros educativos, residencias para personas mayores y el Hospital General de Castellón, calificado con un riesgo muy alto.

Riesgo creciente

¿De dónde vienen estos datos? El responsable de este observatorio, Fernando Prieto, menciona que es una recopilación "elaborada por las diferentes confederaciones hidrográficas, en el caso de Castellón, la Confederación del Júcar". Añade que las inundaciones "se han convertido en el mayor riesgo asociado al cambio climático en el país" y que, según todos los expertos, "debido al calentamiento global cada vez habrá más frecuencia, duración y extensión".

El grueso de instalaciones clave está ocupado por centros educativos, la mayoría en el término de Burriana. Son el colegio Penyagolosa, en categoría muy grave; además del centro Salesianos, el colegio Villa Fátima, el instituto Jaume I o el centro de Educación Especial Pla Hortolans. El listado se completa con el colegio de educación infantil El Borreguet.

Centros afectados

Otros espacios educativos son los colegios San Agustín de Castelló y el Jaime Sanz de Peñíscola, además del centro infantil Tasio Flors de Benicàssim.

En cuanto a residencias de mayores, el listado incluye la residencia de Tercera Edad de Burriana y la de Savia en Benicarló. En ambos casos, se trata de recintos ubicados en las inmediaciones de barrancos. También llama la atención el Hospital General Universitario de Castelló, tipificado con un riesgo muy grave.

Fernando Prieto explica que los lugares mencionados en el documento "están dentro de una lámina de inundación con recurrencia de 500 años". Esto quiere decir que ocurre "con muy poca frecuencia, pero cuando se da genera un elevado impacto, a diferencia de la recurrencia de diez o cien años, porque al ser más frecuente se han establecido medidas para reducir daños".

Medidas de prevención

¿Qué se puede hacer con esta información? Prieto reconoce que es muy difícil cerrar instalaciones y trasladarlas a zonas no afectadas por posibles inundaciones en el futuro. Eso sí, "es importante que con este conocimiento se elaboren medidas de prevención para minimizar peligros", puntualiza. Por ejemplo, establecer recorridos de evacuación o facilitar el acceso a plantas elevadas que resguarden a las personas del agua.

Los datos aportados por el Observatorio de la Sostenibilidad incluyen el aeródromo de Castelló y las estaciones depuradoras de aguas de Nules-La Vilavella, Benicàssim, Almenara, Moncofa, Vila-real y Almassora. "Las depuradoras no son lugares de pública concurrencia, pero una inundación puede inutilizarlas, como pasó en la dana de Valencia, y esto afecta al correcto tratamiento de aguas residuales", advierte.

Actuaciones de la Generalitat

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Vicente Martínez Mus, expuso en la reciente edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana el proyecto de crear parques inundables para reducir el impacto de grandes avenidas de agua. Un plan que ha comenzado a trazarse en el área más afectada por la dana del 29-O, pero que se piensa extender a Castellón. El conseller mencionó la zona de la Plana, donde «se pueden laminar las avenidas, los accesos de escorrentía y proteger las infraestructuras críticas», comentó.