La aceleradora Órbita prepara la quinta edición de su encuentro Castellón Invest

La aceleradora Órbita, impulsada por CEEI Castellón y la Diputación Provincial, organiza para este viernes, la quinta edición de Castellón Invest, un punto de encuentro entre startups e inversores. La cita, que se celebrará en el edificio Tempus de Torre Bellver, reunirá a una comunidad de emprendedores, business angels, fondos de inversión y startups para generar sinergias y fomentar oportunidades de crecimiento empresarial.

Destacados inversores

La sesión inaugural incluirá la mesa redonda Cuándo una startup me hace bailar las neuronas. En esta participarán los reconocidos inversores como Jesús Alonso Gallo (inversor en serie), Marc Guasch de Zubi Capital, Bruno Dureux de Innoventures Capital, y Raquel Bernal de Draper B1, moderados por Paloma Mas, periodista y con una reconocida trayectoria en el ecosistema startup e inversor.

A continuación, las diez startups participantes en el programa Órbita (Zynergic, MAEducation, Nevent, Entrii AI, Brambas Barefoot, Jeanstrack, Niubiq, Your Friends Are Boring, Fliinow y Dédalo Tech Analytics) presentarán sus proyectos ante inversores y agentes del sector, en dos rondas de pitch diseñadas para mostrar su potencial de escalabilidad.

Mesa de conversación

La jornada incluirá también la mesa de conversación De startup a scale-up: lo que no te cuentan del salto, con la participación de Paula Sánchez (Cocircular), David Berbel (Momoven) y Juanlu Cruz (Inversiva), quienes compartirán experiencias reales sobre el crecimiento y la expansión de sus empresas.

El acto será clausurado por Ignacio Sainz de Baranda, presidente de CEEI Castellón y CEO de Innova Advanced Consulting, y Vicente Pallarés, diputado de Promoción Económica de la Diputación de Castellón.

A continuación, las diez startups participantes en el programa Órbita, presentarán sus proyectos ante inversores y agentes del sector, en dos rondas de presentaciones diseñadas para mostrar el potencial de escalabilidad de estas firmas.