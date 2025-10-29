PortCastelló construirá un muro gigante para reforzar su expansión

La Autoridad Portuaria de Castellón trabaja en la expansión de sus instalaciones. Uno de los principales proyectos en marcha es la creación de una amplia superficie de 420.000 metros cuadrados ganados al mar, destinada a acoger nuevas empresas y actividades, entre ellas un hub energético para impulsar la construcción de parques eólicos marinos.

Relacionado con este proceso, PortCastelló licita ahora un muro de grandes dimensiones, consistente en un cerramiento de alta seguridad en el dique de poniente, con un presupuesto base de 472.900 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

Zona de la actuación / Mediterráneo

Infraestructura y seguridad

El proyecto incluye la construcción de un muro de hormigón y la instalación de un vallado antitrepa de alta seguridad, similar al existente en el resto del perímetro portuario. También contempla la sustitución de la puerta de acceso al recinto pesquero por otra adaptada a los nuevos estándares de protección. Las obras se desarrollarán en el límite entre la zona interior de la dársena Sur y la de pública concurrencia del dique de poniente, garantizando en todo momento la seguridad del tráfico rodado en el vial adyacente.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha afirmado que esta intervención "está vinculada al proceso de modernización e impulso logístico de PortCastelló, que continúa avanzando en el desarrollo de infraestructuras estratégicas para consolidar su papel como puerto clave en el Mediterráneo".

Ampliación y competitividad

En cuanto a la ampliación de superficie del puerto, ya se ha construido la mota de cierre en la dársena Sur. Cuando finalice la nueva expansión, el puerto pretende consolidarse como un espacio más competitivo y atractivo para la inversión, además de posicionarse como el puerto del arco mediterráneo con mayor superficie disponible para la instalación de nuevos clientes y operadores.