La UJI distingue el talento y la excelencia en el ámbito de la tecnología cerámica

El Máster de Formación Permanente en Tecnología Cerámica y los cursos de experto/a en Materias Primas Cerámicas y de Procesado Cerámico, títulos de posgrado propio de la Universitat Jaume I gestionados por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), han celebrado el acto de entrega de diplomas a los 25 estudiantes que completaron en 2024-2025 sus estudios, así como dos premios de excelencia otorgados a Manuel Esteve Nebot y Neus Monfort Dols, los dos mejores expedientes académicos del máster de formación permanente en Tecnología Cerámica del curso 2024-2025, dotados con 2.500 euros cada uno y concedidos por la Diputación de Castellón.

Reconocimiento a la excelencia académica

Además, y como novedad, este año se ha hecho entrega de una ayuda a la matrícula "Doctora Encarna Bou Solsona" para la estudiante del máster de formación permanente en Tecnología Cerámica del curso 2025-2026, Aida García Gómez. Esta ayuda, concedida por instituciones y empresas colaboradoras, está dotada con 2.600 euros y conmemora la actividad, la excelencia y la calidad humana de Encarna Bou Solsona, quien, fallecida en 2021, dejó un importante legado en el ámbito de la tecnología cerámica, concretamente en el área de fritas, esmaltes y materiales cerámicos.

Asimismo, fue autora de numerosas publicaciones y pionera en los estudios sobre simbiosis industrial y materias primas críticas. Durante el acto de entrega, se dedicaron unos emotivos instantes a su recuerdo y a promover entre el alumnado los valores que la distinguían, mediante la creación de estas ayudas que llevan su nombre.

Nueva edición del máster

El Máster de Formación Permanente en Tecnología Cerámica y los cursos de experto/a en Materias Primas Cerámicas y de Procesado Cerámico, en su edición 2025-2026, se iniciaron el pasado 13 de octubre y reúnen a un total de 31 estudiantes.