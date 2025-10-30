Alarma en Castellón por la plaga de mosquitos: "Le he contado a mi hijo unas treinta picaduras en la espalda y las piernas"

La combinación de las jornadas de lluvia provocadas por la dana Alice con el incremento de temperaturas que vivió la provincia la pasada semana han provocado el rebrote de una plaga de mosquitos. Ya en pleno otoño y con el mes de noviembre llamando a las puertas, localidades como Castelló, Nules, Almenara, la Llosa o Moncofa sufren una invasión de estos insectos, que tienen a las aguas estancadas como caldo de cultivo para su rápida reproducción.

Un niño, con la espalda repleta de picaduras, después entrenar en los campos de fútbol de Chencho. / Mònica Mira

"Le he contado unas treinta picaduras a mi hijo, unas diez en la espalda y otras veinte en las piernas", señala un vecino de Castelló, entrenador de un equipo alevín de fútbol, que se ejercita en las instalaciones deportivas de Chencho.

Chaquetas con capuchas

"Los niños que estaban de reservas llevaban puestas las chaquetas con las capuchas en la cabeza, y se ponían los pantalones largos para que no les picaran", resalta y añade que "alguno incluso pidió no jugar, porque no quería que le acribillaran. También sucede en el campo de San Agustín".

La escena se repite en Nules donde señalan que "la Marjaleria está llena de charcos de agua. Además, como es habitual, hay problemas de mosquitos en la finca de El Pou, pero la Marjaleria es como una gran balsa, lo que facilita que aparezcan muchos mosquitos".

Una imagen de los estragos causados por los mosquitos entre vecinos de Castelló. / Mònica Mira

Por su parte, tampoco se libran de la presencia masiva de mosquitos las poblaciones del litoral sur de la provincia. Es el caso de Moncofa, donde los trabajadores del campo sufren verdaderos problemas para la recolección de sus cosechas.

Plagado de marcas

"Sobre las 6.00 de la mañana, es una locura. Cuando sales al campo, está lleno de mosquitos y te dejan el cuerpo plagado de marcas", comentan vecinos de la localidad. "Con el coche, solo con tocar con una rueda la maleza, se alzan un centenar de mosquitos y es imposible caminar por el campo. Con las altas temperaturas, su presencia se mantiene. Si bajara a 5º, no quedaría ninguno", añaden sobre la situación actual.

Este problema se repite en Almenara o en la Llosa, localidades próximas a Moncofa. Por ejemplo, en la Llosa, se ha llegado incluso a suspender un entrenamiento por las picaduras que los futbolistas recibían de los mosquitos.

Actuaciones contra la plaga

Los diferentes ayuntamientos no se han quedado de brazos cruzados para intentar atajar la molesta presencia de estos insectos. En la ciudad de Castelló, el Patronat d’Esports ha desarrollado tratamientos contra los mosquitos en los campos Javier Marquina del Grau y en los complejos deportivos de Chencho y el Sindical.

Además, el consistorio ha extendido, desde ayer, estas actuaciones al resto de instalaciones deportivas municipales. El control de mosquitos también se realiza en la Marjaleria.

Los tratamientos para evitar la proliferación de larvas tampoco han faltado en Nules, Almenara o Burriana. Pero, como apuntan desde el Ayuntamiento de Nules, estas intervenciones solo se han hecho en terrenos húmedos, lo que complica la solución. También en Almenara, se pulverizó para acabar con las larvas. Informan Mònica Mira y M. Á. Sánchez.