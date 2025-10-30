Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios

Este sábado, 1 de noviembre, día de Tots Sants, constituye uno de los festivos en los que los comercios tienen autorizada su apertura en la provincia de Castellón, según establece el calendario de la Conselleria de Comercio.

La festividad, además de ser una jornada de memoria y recuerdo de las personas fallecidas, permitirá a los castellonenses aprovechar para realizar sus compras en multitud de supermercados y centros comerciales de la provincia, que abrirán sus puertas con horario especial.

Centros comerciales

El centro comercial Salera de Castelló será uno de los recintos que funcionarán este sábado a pleno rendimiento, pues estarán operativas todas las tiendas, incluyendo el hipermercado Alcampo, en horario de 10 a 22 horas, además de disponer también de su oferta de ocio y restauración.

El centro comercial Estepark también abrirá durante el festivo sus puertas, tanto en la oferta comercial como de ocio y restauración.

Por su parte, El Corte Inglés del Paseo de Morella de Castelló también levantará su persiana de 10 a 22 horas, estando disponible en ese horario toda su extensa oferta, desde moda hasta alimentación.

Supermercados

Las compras de alimentación también serán posibles durante el 1 de noviembre, ya que los supermercados han programado horarios especiales. Mercadona abrirá todas sus tiendas en la provincia hasta las 15 horas.

Consum hará lo propio, según confirman desde la compañía, en horario de 9 a 14.30 horas. Carrefour, por último, abrirá los tres hipermercados de la provincia, en Castelló, Vila-real y Vinaròs, en horario de 9 a 22 horas.

Pequeño comercio

En el caso del pequeño comercio, los horarios sufrirán más variaciones, ya que al final la apertura es una decisión que depende finalmente de la voluntad de cada comerciante, los cuales se suelen adaptar a los recursos disponibles y la demanda prevista. Al ser también un sector muy variado, son notables las diferencias entre el horario para la jornada de una panadería y de una tienda de ropa, por lo que conviene consultar directamente en cada comercio para conocer su horario. Por ejemplo, recintos como el Mercat Central de Castelló permanecerán cerrados.