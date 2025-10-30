Cuenta atrás para tener el proyecto del nuevo hospital General de Castellón: ya hay fecha

Empieza la cuenta atrás para disponer del proyecto del nuevo hospital General Universitario de Castellón. Las compañías adjudicatarias y la Conselleria de Sanitat ya han suscrito el contrato millonario para su redacción y asumir la dirección de obra.

La administración autonómica, en concreto, beste miércoles el nuevo avance con la correspondiente publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, si bien fue el lunes cuando se produjo la rúbrica del acuerdo entre la Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras y la representación de la unión de empresas que se impuso en la licitación. Como avanzó este diario, la oferta elegida se encuentra conformada por Argola Arquitectos, Promec, Aic Equip, Leing y Mepsc Engineering y planteó un importe de 9.014.681,50 euros, con IVA.

El calendario

A la práctica, este nuevo paso implica que empiece a correr el tiempo para dar pasos en firme en el reivindicado desarrollo de la principal infraestructura sanitaria de la provincia. En detalle, se activa ahora un periodo de nueve meses para la redacción de la correspondiente documentación contemplada en el contrato que definirá el futuro complejo sanitario. Será pues durante el verano del 2026 cuando Sanitat deberá contar con el proyecto, siempre que no se produzcan retrasos.

Las firmas disponen ahora, según la planificación, de tres meses para completar el anteproyecto, de otros dos meses para la redacción del proyecto básico y de actividad y del estudio de seguridad y salud y de gestión de residuos, incluyendo maqueta, paneles e imágenes. Por último, se fija en cuatro meses el plazo para la redacción del proyecto de ejecución.

Mientras, la dirección de la obra se extenderá mientras duren los trabajos, que se estiman en 60 meses. Con todo ello, el calendario queda fijado de forma que se puedan cumplir con los plazos anunciados por el departamento de Marciano Gómez, que pasan por empezar las obras de construcción a finales del 2026, por lo que su conclusión sería en el 2033.

Cabe recordar que las firmas elegidas para redactar el proyecto atesoran experiencia en grandes proyectos como el nuevo hospital de la Fe de València, el Oceanogràfic o la T4S de Barajas.