La invasión de naranja de Sudáfrica complica el inicio de la campaña citrícola de Castellón

El sector agrario de Castellón ha detectado en las últimas semanas una gran cantidad de naranjas y mandarinas procedentes de Sudáfrica en los supermercados europeos. El alargamiento de la campaña de fruta sudafricana frena el inicio de la producción autóctona, una impresión que ahora se confirma con los datos oficiales.

Los números aportados por el Ministerio de Agricultura son claros: en los primeros meses de 2025 entraron a la Unión Europea 335.271 toneladas de cítricos procedentes de Sudáfrica, un 41,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Más abultado todavía es el montante económico: los agrios importados por Europa ascienden a 393,36 millones de euros, lo que supone un incremento del 80,5%.

Efectos del acuerdo comercial

El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, apunta que las cifras "constatan lo que ya intuíamos: que el acuerdo con Sudáfrica firmado hace ya nueve años, y que a partir de ahora disfruta de un arancel cero, hace que manden más fruta a la Unión Europea". Un hecho que se suma a las consecuencias de la guerra comercial con Estados Unidos. "Como Trump ha impuesto aranceles a Sudáfrica, han enviado más toneladas de lo habitual a la UE", amplía.

El resultado es claro: si los almacenes de la distribución comercial están llenos de fruta foránea, se reduce el interés por comprar la propia. "Esto baja los precios en origen", advierte.

Impacto en las variedades tempranas

Peris detalla que las variedades de fruta más tempranas han tenido más dificultades para encontrar salida. Pone como ejemplo la variedad oronul, que tenía en origen una horquilla de 60 a 80 céntimos, y ha acabado con cotizaciones de 45 a 50 céntimos en los contratos posteriores. Una situación que el líder de la Unió define como un "tapón" para los productores castellonenses, "como también ocurre con la arrufatina". Estas son las variedades más afectadas por la desestabilización procedente de Sudáfrica, especialmente aquellas que se deben recoger en octubre.

Esto ocurre porque "la fruta del árbol debe tener salida, al ser un producto perecedero, de modo que los agricultores pierden fuerza de negociación" ante la competencia. Los datos recopilados por el Ministerio comprenden el periodo de enero a julio, pero Peris cree que los resultados del cierre del verano y el comienzo del otoño "revelarán que Sudáfrica ha enviado mucha más fruta que el año anterior".

Perspectivas de campaña

En lo que respecta a la clemenules, la variedad estrella de los citricultores castellonenses, "esperamos que haya una estabilidad en los precios, con la previsión de que en pocos días desaparezca la presencia de mandarina sudafricana". Peris confía en que la campaña sea más o menos normal. Por el momento, no se detectan grandes variaciones en la cotización, algo a lo que también contribuye el escaso aforo previsto. Con todo, las incógnitas empezarán a resolverse a partir del 10 de noviembre, cuando la recolección de la conocida como nulera gane velocidad.

Riesgo fitosanitario

Este repunte de los envíos de Sudáfrica también debe poner en alerta la vigilancia de plagas y enfermedades de cuarentena. "A más toneladas, más riesgo de entrada, por eso es importante reforzar el control de origen y obligar al tratamiento en frío también a las mandarinas", concluye Peris.