Lavado de cara de PortCastelló: avanza la modernización de uno de sus muelles

PortCastelló está inmersa en una importante cantidad de inversiones, entre las que destacan los nuevos accesos ferroviarios a la dársena sur y la ampliación de superficies para albergar nuevos usos, como los del hub eólico marino. Además, también se llevan a cabo actuaciones en la parte norte del recinto portuario.

La Autoridad Portuaria de Castellón ha concluido la primera fase de las obras de modernización del muelle transversal exterior. Esta actuación permitirá habilitar parcialmente el muelle hasta completar la totalidad de la obra, cuya finalización está prevista en los próximos meses.

Modernización y refuerzo estructural

En su conjunto, el proyecto de modernización cuenta con una inversión de 11,7 millones de euros. La actuación tiene como objetivo dotar al muelle de condiciones óptimas de resistencia y funcionalidad, reforzando la posición de PortCastelló como un puerto competitivo y estratégico en el Mediterráneo.

De los 310 metros de línea de atraque con los que cuenta el muelle transversal exterior, las obras se han centrado en 251 metros afectados por deterioros estructurales causados por corrosión, fatiga de materiales y daños en el pavimento, detectados dentro de los planes de inspección de infraestructuras que realiza la Autoridad Portuaria. El tramo norte es el que entrará en servicio en esta primera fase.

Compromiso con la modernización

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que "estas obras, que refuerzan la seguridad y durabilidad de las instalaciones portuarias, evidencian el compromiso de PortCastelló con la modernización de sus infraestructuras y la eficiencia operativa".

Ibáñez ha afirmado que "un puerto competitivo, preparado para atraer nuevas inversiones y tráficos, requiere modernizar sus instalaciones, optimizar sus procesos y reforzar su capacidad operativa".

"La Autoridad Portuaria trabaja con una visión de futuro, impulsando proyectos que mejoren la conectividad terrestre y marítima y fortalezcan la posición estratégica del puerto como punto clave en el arco mediterráneo", ha subrayado el máximo responsable de PortCastelló.

Ejecución técnica de la obra

En los últimos meses se ha llevado a cabo la demolición controlada de las losas y cimentaciones antiguas, la retirada de estructuras deterioradas, la ejecución de una nueva cimentación con hormigón de alta resistencia y el hormigonado de las losas del muelle talón. Los trabajos continuarán en el segundo tramo hasta su finalización, consolidando la base para la operativa futura del puerto.