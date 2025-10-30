Más de un millar de jóvenes de Castellón aprenden "lo que de verdad importa" con Toni Nadal y Miriam Fernández

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha estado presente este jueves de la segunda edición del congreso Importa Castellón, un encuentro organizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa (Lqvi) diseñado para continuar con el compromiso adquirido por la fundación con la difusión de valores.

Además, su objetivo es seguir contribuyendo a que la comunidad de jóvenes de Castellón encuentren la inspiración, reflexión y motivación que les ayuden a distinguir qué es lo verdaderamente importante en sus vidas y encontrar el camino para tomar decisiones acertadas y fortalecer sus metas personales.

Testimonios de superación

Más de mil jóvenes se han reunido en el Auditori de Castelló para escuchar en primera persona a Toni Nadal y Miriam Fernández, dos ejemplos de esfuerzo y superación que han transmitido mensajes de ánimo e inspiración a todos los presentes para ayudarles a hacer frente a una situación adversa e inesperada que en muchas ocasiones la vida nos plantea.

Dos ejemplos que, como ha destacado la presidenta Marta Barrachina, son “muy diferentes, pero con un mensaje común: nadie llega lejos si no cree en sí mismo y si no está dispuesto a caer y volverse a levantar”.

La dirigente provincial ha destacado también la oportunidad que han tenido todos los presentes para reflexionar sobre lo que de verdad importa y ha remarcado que “lo que de verdad importa es lo que seamos capaces de aportar a los otros”.

Transmisión de valores

El encuentro ha tenido como objetivo transmitir y acercar a la sociedad castellonense, especialmente a los más jóvenes, valores como el esfuerzo, el trabajo, el emprendimiento, la capacidad de superación o la lucha, y hacerlo a través de historias de vida reales.

Esta edición de Importa Castellón ha arrancado con la conferencia del Toni Nadal, entrenador y preparador físico de tenis que ha dedicado toda su carrera a la mentoría del mejor deportista español de la historia, Rafa Nadal. Durante este tiempo, fomentó en él la disciplina, la autoexigencia, el respeto a los rivales, la humildad y el autocontrol.

Marta Barrachina ha estado presente en la celebración del congreso. / Mediterráneo

En la actualidad, Toni Nadal ha conseguido que su fórmula de trabajo sea objeto de conferencias inspiradoras que trascienden lo deportivo. Dirige, además, la Rafa Nadal Academy en Mallorca, donde forman a futuros líderes del tenis.

Ejemplo de esfuerzo

Tras Nadal, ha sido el turno de Miriam Fernández, joven madrileña que, a pesar de la parálisis cerebral que le fue diagnosticada al nacer y de haber enfrentado numerosos desafíos como el acoso escolar y la pérdida de seres queridos, descubrió que la felicidad es una decisión diaria.

Gracias a su esfuerzo, amor y perseverancia, ha logrado cumplir su sueño de convertirse en cantante y actriz. Por eso, a través de sus charlas, comparte su historia para inspirar a otros a superar sus miedos y demostrar que, sin barreras mentales, todo es posible.

Guías en la vida

La diputada de Juventud, María Tormo, ha incidido en “la importancia de no olvidar los valores claves que han de guiar la vida de quienes aún se están formando, destacando que detrás de todo logro hay esfuerzo, trabajo, disciplina y compromiso, por eso es importante no perder nunca esa guía”.

Más de un millar de personas se han congregado en el Auditori. / Mediterráneo

Desde la Fundación Lqdvi, Pilar Cánovas, corporate leader de la Fundación, ha indicado que “parecía imposible superar el hito que alcanzamos el año pasado en nuestra primera visita a la ciudad, pero la respuesta de los jóvenes de Castellón lo ha hecho posible".

También ha añadido que "sabíamos que la presencia de Miriam y Toni aquí era una garantía de éxito, pero vivir el ambientazo con que han sido recibidos esta mañana en el auditorio y ver al público contagiarse de la emoción y la motivación de sus intervenciones nos ha dejado sin palabras. Experiencias como ésta son las que hacen que la labor de difusión de valores que llevamos a cabo en la Fundación Lqdvi resulte tan necesaria y merezca tanto la pena”.

La delegada de la Fundación Lqdvi en Castellón, Charo Balaguer, ha puesto en valor la buena acogida de esta segunda edición, “que afianza el compromiso de la comunidad educativa con la promoción de valores universales”. “Una jornada en la que valores, como el esfuerzo, integridad, resiliencia, optimismo y afán de superación han vuelto a ser los protagonistas”, ha señalado.