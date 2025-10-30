Los sindicatos de Castellón amenazan con la huelga general si no hay negociación salarial para el sector público

La plaza María Agustina ha acogido este jueves una concentración convocada por los sindicatos UGT, CC OO y CSIF para exigir, ante la Subdelegación del Gobierno, "unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales" para los más de 33.200 empleados y empleadas públicos de la provincia de Castellón.

Esta protesta se ha desarrollado en toda España, tanto ante el Ministerio de Función Pública y ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

"Necesidad urgente"

Los sindicatos han señalado que "la movilización además responde a la urgente necesidad de defender el estado del bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos". Por eso, los sindicatos exigen "la reapertura inmediata de la mesa de negociación, para garantizar los incrementos salariales, así como la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de más de tres millones y medio de empleadas y empleados en España, que trabajan para las diferentes administraciones".

Además, han avisado de que "en vista del retraso y la desidia por parte del ministro Óscar López, si no se atienden estas demandas, desde las organizaciones sindicales continuaremos con las movilizaciones que hemos iniciado con la concentración convocada este jueves".

Intensificación de las protestas

También han afirmado que "el desarrollo e intensificación de las protestas en las próximas semanas y meses depende de la voluntad y decisión del ministro de negociar. De hecho, no descartamos ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general".

Los representantes sindicales han asegurado que "es una realidad que conoce perfectamente el Gobierno: el deterioro de los servicios públicos está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social. Lo vemos en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la justicia y en resto de sectores estratégicos, así como en la gestión diaria de los servicios públicos esenciales".

Denuncia reiterada

Ante esto, "los sindicatos hemos denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas o la desmotivación, que se traducen en el malestar de las personas usuarias". Por eso, las centrales sindicales han recordado que "es necesario implementar cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos. Y, para ello, hay que empezar para revertir lo que hemos perdido en las dos últimas décadas".