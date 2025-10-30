Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los técnicos superiores sanitarios de Castellón arrancan una huelga de cuatro días y paralizan decenas de pruebas

El colectivo profesional cifra el seguimiento en un 80% y Sanitat lo sitúa en el 25%

Exigen, entre otros asuntos, el reconocimiento profesional y la mejora de su nivel formativo

Los técnicos superiores sanitarios del Hospital General llevaron su protesta a las puertas del centro.

Iván Fernández

En plena negociación de la modificación del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud por primera vez en 23 años, se abre otro frente de conflicto dentro del mundo sanitario. Los técnicos superiores sanitarios han iniciado este jueves una huelga de cuatro días para hacer visibles unas reclamaciones que llevan exigiendo desde hace décadas.

Entre estas figuran el reconocimiento de su carácter de profesión sanitaria, la mejora de su formación a grado universitario o el pago del nivel de salario de grupo de funcionario B otorgado hace 18 años. Pero el Ministerio de Sanidad posterga su ejecución.

Este colectivo, que reúne a más de 2.000 profesionales en la Comunitat Valenciana y a decenas en la provincia de Castellón, prolonga su vaga este lunes, así como el lunes y el martes de la próxima semana.

Datos de seguimiento

Según los datos del Colegio Oficial de Técnicos Superiores de la Comunitat Valenciana, entre el 70 y el 80% de estos profesionales provinciales han seguido este jueves la convocatoria, mientras que la Conselleria de Sanitat lo ha situado en el 25%. Juan Luis Perales, representante del Colegio Oficial, ha señalado que, con estos datos de seguimiento, la suspensión de pruebas pueden alcanzar "las 2.000 o 3.000 diarias en la Comunitat".

Los técnicos reclaman la mejora de su nivel de formación y el reconocimiento profesional.

Así, en un departamento como el de Castellón, puede suponer que dejen de hacerse unas 50 resonancias diarias o una veintena de estudios de mama. "Sin estas imágenes, se demora el diagnóstico. Somos el centro de la cadena, pero no se nos forma como se debería", ha resaltado.

Todas las exigencias

Los profesionales castellonenses que se han sumado este jueves a la vaga ha señalado todas sus exigencias, que comienzan por que sus estudios pasen a ser grados universitarios. Ahora mismo, los técnicos superiores sanitarios deben estudiar una formación profesional para ejercer, pero reclaman que "se nos equipare a nuestros homólogos europeos para estar al nivel de la tecnología que manejamos".

También piden, de cara a la reforma del Estatuto Marco, que "nos reconozcan como una profesión sanitaria titulada y regulada", algo que ahora no ocurre. Además, reclaman que se aplica el nivel salarial de grupo B. Este rango se otorgó a los técnicos en 2008, pero no ha repercutido en sus sueldos, por lo que "nos deben dinero por ejercer de nuestra profesión".

A esto se une la petición del desarrollo de una carrera profesional real "con la creación de la figura de coordinador técnico o donde exista la posibilidad de promocionar". Finalmente, exigen el título habilitante para ejercer y "de esta manera, proteger la calidad del servicio y a los propios pacientes".

