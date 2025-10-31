Los abogados de Castellón reclaman cambios urgentes para solucionar el atasco de la justicia

En el día grande para los 42 nuevos abogados de la provincia de Castellón, que este viernes han jurado o prometido acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en un acto celebrado en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, los profesionales han aprovechado para reclamar más medios ante el colapso que sufre la justicia nacional.

Además, han señalado que la abogacía afronta el problema de la mercantilización y apuntaron que, a pesar de tener el mismo nivel de inversión en justicia que otros países de su entorno, España cuenta con la mitad de jueces por cada 100.000 habitantes.

En su discurso, el decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, se ha referido a la recientemente aprobada Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, que tiene como propósito "acometer una profunda transformación del sistema judicial español" y lograr "una modernización organizativa, la eficiencia procesal y el acceso equitativo a la justicia".

Mata ha urgido a poner en marcha estos cambios, porque "es evidente que el sistema público de justicia adolece de una serie de problemas ya conocidos como son lentitud, saturación, carencia de medios, desigualdades territoriales y politización".

Lógica mercantil

El máximo representante del colectivo profesional en la provincia ha apuntado que "en nuestro trabajo, tenemos un enemigo principal, que es la mercantilización de la profesión". Mata ha afirmado que existe "una malentendida lógica de los mercados".

"Somos un operador más que presta un servicio y recibe a cambio una contraprestación. Pero la prestación de servicios profesionales está formada calidad del servicio y precio", ha señalado el decano que ha añadido que "las autoridades de competencia permiten que nuestro ecosistema jurídico se inunde de entidades intermediarias no reguladas que, apoyadas por presupuestos publicitarios, fomentan la litigiosidad y captan clientela con promesas ilusorias que acaban siendo defraudadas".

Además, Mata ha recordado que "el porcentaje del PIB dedicado a justicia en España es del 0,30% del PIB, en la media de la Unión Europea". Por eso, se ha preguntado cómo es posible que «el resultado en España sea peor» y ha denunciado que en nuestro país solo hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 22.