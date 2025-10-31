Cambios en la cúpula del Hospital Provincial de Castellón
El Consejo de Gobierno nombra nueva dirección económica y de enfermería
El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha aprobado, en la sesión celebrada este viernes, cambios en el organigrama de la cúpula del centro y ha hecho balance de la actividad asistencial.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presidido la reunión y, durante la visita a Urgencias del General, ha destacado sobre los cambios en los cargos el cese de la hasta ahora directora económica, Inmaculada Tena, “que pasa a ser nueva subdirectora de Personal del Hospital La Fe, lo que pone en relieve su gran valor profesional”.
Los cambios
El puesto que queda vacante en Castellón queda asumido por José Antonio Balfagó. Asimismo, en el Consejo se ha tratado el cese de Carmen Saura como directora de Enfermería y el nombramiento en su lugar de Rita Teresa Álvarez, tal y como ha detallado el dirigente autonómico.
"No se están produciendo ceses, sino renovaciones de cargos y agilizar las dinámicas", ha defendido Gómez preguntado al respecto por los medios de comunicación.
