Los cementerios de Castelló amplían el horario y refuerzan el servicio de bus
El sábado 1 de noviembre a las 11.00 horas en el camposanto de San José será la misa en honor a los difuntos, a la que seguirá la tradicional ofrenda
En Nuevo Cementerio, la eucaristía será a partir de las 13.00 horas
La Empresa Mixta Nuevo Cementerio de Castellón, que gestiona los dos cementerios municipales de la ciudad de Castelló, activa para hoy y mañana un operativo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre.
Como es habitual en estas fechas, se incrementará el horario de atención al ciudadano a través de las oficinas de los camposantos. La oficina de San José permanecerá abierta hoy y mañana de 9.00 a 18.00 horas de manera ininterrumpida , y las oficinas del Nuevo Cementerio mantendrán su horario habitual.
En ambas instalaciones se repartirán enseres de limpieza para las unidades de enterramiento (cubos y bayetas) de manera gratuita, y habrá sillas de ruedas disponibles. Asimismo, la Empresa Mixta ofrecerá al ciudadano servicios de limpieza y de arreglo floral de las unidades de enterramiento.
Horarios y transporte
Los camposantos permanecerán abiertos al público de 9.00 a 18.00 horas y, en el caso de San José y para facilitar el acceso al ciudadano, estarán abiertas todas las puertas de acceso al cementerio.
En los accesos de ambos cementerios se establecerán aparcamientos reservados para personas con discapacidad y el consistorio ha habilitado una línea especial de autobús que unirá el parque Ribalta (con parada en La Farola) con la necrópolis de San José y el Nuevo Cementerio.
Zona de aparcamiento
En el entorno del Cementerio de San José se han previsto cuatro zonas de aparcamiento: una junto a la Universitat Jaume I (UJI), otros dos en los viales junto al cementerio y el cuarto junto a Viveros Molina. Agentes de Policía Local y AMUS activarán el dispositivo especial para regular el tráfico y los accesos.
También se habrá un servicio especial de recogida de basuras en los recintos de los cementerios con tres servicios diarios (12.00, 17.00 y 24.00 horas) dada la cantidad de residuos que se generan estos días.
Actos programados
En cuanto a los actos programados, mañana 1 de noviembre, día de Todos los Santos, a las 11.00 horas, el Obispado de la Diócesis Segorbe-Castellón oficiará una misa de difuntos en el cementerio de San José y, al finalizar, a las 12.00 horas, se realizará la tradicional ofrenda de difuntos en la cruz central del camposanto por parte de la corporación municipal.
Acto seguido, a partir de las 12.30 y una vez finalizados los actos religiosos, se celebrarán los diversos homenajes particulares, de asociaciones y agrupaciones a los difuntos en el Cuadro Civil del camposanto de San José.
En el Nuevo Cementerio, la misa de los difuntos será a las 13.00 horas. Finalmente, el lunes 3 de noviembre a las 11.00 horas en la parcela militar situada en el Cementerio de San José, la Comandancia Militar de València y Castellón realizará un homenaje a los que dieron su vida por España.
Labores de adecuación
La Empresa Mixta Nuevo Cementerio ha llevado a cabo una exhaustiva labor de limpieza y mantenimiento de los recintos y sus instalaciones como la capilla, los accesos y los baños. Estos trabajos han consistido en la adecuación de toda la fachada principal y la puesta a punto de la puerta principal de acceso al cementerio.
Cabe señalar que también se han construido 70 nuevas unidades de columbarios en el cuadro San Pancracio del cementerio ante la demanda de este tipo de unidad destinada a la colocación de urnas de cenizas.
Asfaltado
Asimismo, este año se ha finalizado la penúltima fase de asfaltado y arreglo de viales de las zonas de San Antonio y Santa María con una inversión aproximada de 155.000 euros. Con esta última actuación tan solo quedará la fase de San Vicente.
Otras actuaciones han sido el pintado de los bancos de obra que se encuentran distribuidos por todo el camposanto; la reparación de las escaleras de uso para nichos en altura, y la colocación de jardineras para la decoración floral.
