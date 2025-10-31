El Consell hace caja con el juego e ingresa más en Castellón: 9 millones en 10 meses

Los ingresos tributarios por juego se han incrementado en lo que va de año y ya superan los nueve millones de euros en la provincia de Castellón. Según se desprende de los datos de la Agencia Tributaria Valenciana, se han incrementado en un 5,8% según los datos registrados hasta mediados de octubre. Así, suman 9,065 millones de euros en la provincia de Castellón.

Por tipologías, la que más ingresos reportan son las máquinas tipo B y C, con 7,9 millones (+4,3%), seguidos del bingo (algo más de 838.000 euros, un 5,5% más) y, en último lugar, los casinos con 241.000 euros, que han crecido en un 103,08%.

12 millones al año

El ejercicio completo (12 meses) de 2024 se cerró casi en plano, con 11,9 millones de euros en la provincia de Castellón.

Como publicó el miércoles este diario, la Conselleria de Hacienda ha activado el procedimiento para aprobar un reglamento con horarios y sanciones a salones de juego.

Adictos al juego

Precisamente esta semana se ha conmemorado el día mundial sin juegos de azar. Un 19% de las personas atendidas por la oenegé Patim acude por juego patológico, lo que supone una de cada cinco. Además, (un 5% presenta consumo asociado de sustancias tóxicas), según el acumulado de este año.

El perfil del adicto

El perfil del afectado es el de un hombre, mayor de 35 años, de nacionalidad española, soltero, con estudios secundarios completos, con trabajo. Máquinas multijuego en hostelería (presencial) y apuestas deportivas (en línea) son las principales causas por las que los pacientes acuden a tratamiento.

De hecho, sigue el pulso entre los pacientes con adicción a juego presencial (52,2%) y online (47,8%). Además, el 80% se inició en el juego siendo menores.

En ese sentido, el catedrático de Psicología Básica en la Universidad de Valencia y asesor de Patim Mariano Chóliz considera que la ley debería prohibir la publicidad a través de internet y redes sociales, ya que llega directamente a los jóvenes así como técnicas de marketing, como los bonos, puesto que incitan al juego por parte de personas que, de otra manera no se implicarían en ello.

Ley valenciana

También cree injustificables los cambios operados en la ley valenciana que eliminan la distancia entre salones de juego y centros escolares, pues recuerda que no sólo los adolescentes son más vulnerables a tener problemas con el juego, sino que cuanto antes tengas problemas con este, más difícil será después solucionarlos.

Los más adictivos

Advierte de que aunque ningún juego está exento de riesgo, no todos tienen el mismo potencial adictivo y que, por ejemplo, las tragaperras o juego on line son especialmente peligrosos.

Entre los signos de alerta están pedir dinero para apostar, malestar cuando no se puede dejar de jugar, necesidad de apostar cada vez más, volver otro día a jugar para recuperar las pérdidas, problemas familiares, escolares o laborales ocasionados por el juego, etc. Y afirma que el de apuestas es el principal responsable de la adicción al juego, que es una enfermedad mental.