Los cursos para formar en IA se llenan en Castellón, pero no todas las empresas la pueden aplicar

Primero fue la aparición de los ordenadores, luego la llegada de internet, y ahora la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Estas son las tres principales revoluciones tecnológicas que han vivido las empresas de Castellón en las últimas décadas. En el caso de la IA, se trata de un campo todavía muy joven, cuyas posibilidades están aún por descubrir. Además, las autoridades deberán estar preparadas para legislar con rapidez a medida que surjan situaciones que requieran regulación.

Esta innovación evoluciona a gran velocidad, y con la misma rapidez se llenan las actividades de formación dedicadas a desentrañar las herramientas de la inteligencia artificial. El presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón (Xarxatec), José Bort, menciona "el gran interés que hay por parte de las empresas, y de hecho todas las acciones programadas se celebran con todas las plazas llenas".

Formación y adopción empresarial

Entre las sesiones más recientes figura un programa de automatizaciones con inteligencia artificial destinadas al uso empresarial, un modelo que se complementa con cursos específicos para trabajadores que necesitan adquirir conocimientos en esta materia.

A pesar del furor existente, Bort advierte de que no todas las compañías de la provincia podrán sacar provecho a estas herramientas. "Hay que ver qué grado de aplicabilidad tienen, porque entre este interés por facilitar procesos en el día a día y la adaptación práctica hay un trecho", comenta.

Datos sobre el uso de la IA

Una percepción que coincide con los datos difundidos recientemente por la encuesta nacional sobre el uso de nuevas tecnologías y el comercio electrónico en empresas. En la Comunitat Valenciana, el 21% de las mercantiles con diez o más empleados emplea medios de inteligencia artificial, mientras que el 17,29% cuenta con personal especializado en esta materia. El sector servicios es el que más utiliza estas herramientas (25,7%), mientras que la cifra desciende al 13,68% en la construcción.

El manejo de la IA disminuye cuanto más pequeñas son las empresas. Las que cuentan con menos de diez empleados emplean estas herramientas en un 13,7%, y el personal especializado se reduce a apenas el 2%.

Digitalización y nuevas oportunidades

Según explica José Bort, la clave para sacar rendimiento a estas novedades es "la organización de datos, que permita facilitar la toma de decisiones y la anticipación de procesos". Por eso, "si una empresa no está digitalizada, no se puede automatizar". Esto significa que comenzar directamente con las herramientas de IA sería como empezar la casa por el tejado.

En el caso de superar estas fases, Bort menciona que una empresa podría mejorar la experiencia del cliente mediante un sistema capaz de gestionar un pedido desde el envío de un correo electrónico e informar de los pasos del proceso. Sobre el miedo a una pérdida masiva de puestos de trabajo, explica que todos estos procesos requerirán validación humana, y que la inteligencia artificial "creará nuevos procedimientos y oportunidades laborales que hoy aún no existen".