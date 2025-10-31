La Diputación intensifica la lucha contra los mosquitos: refuerza los tratamientos en toda la costa

Los mosquitos continúan siendo un quebradero de cabeza para parte de la población de Castellón y también para la Administración. Las últimas lluvias, unidas a las altas temperaturas, han provocado una proliferación de estos insectos hasta el punto de que en varias localidades de la provincia se han tenido que suspender entrenamientos por la alta presencia de estos molestos dípteros. En este sentido, la Diputación continúa reforzando las actuaciones de control, vigilancia y fumigación.

Precisamente, y según explican desde la institución provincial, en la costa castellonense es donde se están reforzando los tratamientos adulticidas, como continuación de los tratamientos larvicidas que se llevan ejecutando desde hace varias semanas en las zonas inundables de marjalería donde se ha podido acceder. Y es que la inaccesibilidad a muchos terrenos por el nivel de agua y por la abundancia de vegetación ha provocado una eclosión de adultos de mosquito de marjal. "Desde la Diputación estamos reforzando mañana y tarde los tratamientos adulticidas para reducir su incidencia sobre la población en todos los municipios del litoral, con especial énfasis en la marjal de Castellón de la Plana", explica el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

Andrés, que destaca el trabajo que está llevando a cabo todo el servicio de control de mosquitos para “minimizar la presencia de mosquitos, proteger la salud de la ciudadanía y evitar las molestias que estos insectos puedan causar", asegura que el objetivo no es otro que "actuar con previsión y eficiencia para que los vecinos y vecinas de nuestra tierra puedan disfrutar de un entorno saludable, sin mosquitos”.

Además, debido a la permanencia de masas de agua en terrenos y acequias, tras la dana Alice, se están complementando estos tratamientos con larvicidas, evitando así la presencia del adulto. “Tenemos un problema compartido en todo el territorio que será más fácil de controlar si lo hacemos juntos”, ha destacado.

Máxima colaboración

En este sentido, el diputado provincial ha subrayado la importancia de “sumar esfuerzos para evitar estas plagas en los 135 municipios”, insistiendo en que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para mantener bajo control la proliferación de mosquitos.

Por ello, desde el Servicio de Control de Mosquitos insisten a la población en la necesidad de mantener limpias parcelas inundables para poder ejecutar trabajos de prevención y tratamientos larvarios apenas horas tras las lluvias, con la finalidad de evitar una eclosión masiva de adultos y favorecer el acceso a los equipos de trabajo. “Solo con la implicación conjunta de instituciones y ciudadanía lograremos reducir al máximo la presencia de mosquitos”, ha rematado el diputado de Medio Natural, quien ha pedido a los castellonenses su máxima colaboración en esta lucha constante contra los mosquitos.