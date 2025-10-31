Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Halloween’ llena restaurantes y cierra la temporada en los hoteles de costa de Castellón

La festividad importada sigue cogiendo vuelo y los establecimientos de la provincia adaptan su oferta

Los alojamientos notan la ausencia de puente

Una turista extranjera accede a un hotel tematizado con motivo de 'Halloween', en imagen de archivo.

Una turista extranjera accede a un hotel tematizado con motivo de ‘Halloween’, en imagen de archivo. / David Revenga

Iván Checa

Castellón

Calabazas, disfraces de esqueletos o telarañas. Son decoraciones que estos días son fáciles de encontrar en comercios, restaurantes y hoteles de Castellón. La festividad importada de Halloween cuenta cada vez con más adeptos y, al convertirse en una celebración obligada para muchos, toca tratar de sacarle el máximo rendimiento.

La víspera de Tots Sants supone un pico de actividad para muchos restaurantes, que «rozan el lleno», como apunta el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien sostiene que «sin duda, es una fiesta que ya se ha convertido en una más de nuestra tradición y cada año coge más vuelo».

Los establecimientos de restauración, de hecho, adaptan estos días su oferta, bien con decoración, platos especiales o, incluso, fiestas temáticas. «Nos sumamos a Halloween todos los años», explica Carmelia Mihai, de Caffé del Mar de Peñíscola, quien detalla que estos días ofrecen un menú especial y temático. «Es una forma de incitar a los clientes a venir a visitarnos y aumentar las reservas», considera, detallando que «trabajaremos la calabaza típica en varias formas, incluyendo también el postre», e incluso «hemos decorado el local para que la gente celebre esta fiesta con nosotros».

Aprovechar el tirón

El tirón de esta festividad también tratan de aprovecharlo los hoteles de la provincia, que ofrecen estos días ofertas especiales y experiencias temáticas para atraer a un mayor número de clientes. La demanda, por el momento, «va bien», según Ashotur, aunque «al no haber puente no va a ser un fin de semana muy significativo».

Noticias relacionadas y más

«En algunos casos, en destinos de costa será el final de la temporada», incide Martí, pues muchos alojamientos del litoral que todavía siguen abiertos bajarán su persiana después del fin de semana. Lo harán, en algunos casos, hasta la próxima Semana Santa, mientras que una decena abandonará el letargo invernal antes, alrededor del mes de febrero, aprovechando programas como el Imserso.

'Halloween' llena restaurantes y cierra la temporada en los hoteles de costa de Castellón

