Miguel Barrachina, sobre el periodo de reflexión de Mazón: "Está empeñado en la reconstrucción con tanta vitalidad como el primer día"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, declaró el jueves que abría un periodo de reflexión tras los abucheos recibidos en el acto de homenaje celebrado por el primer aniversario de la dana. Una afirmación que ha dado pie a diversas especulaciones, aunque desde el primer momento se ha indicado que descarta dimitir. Mazón realizó estas declaraciones a su llegada a un congreso de cooperativas agroalimentarias en València.

Junto al jefe del Consell se encontraba el conseller de Agricultura, el castellonense Miguel Barrachina, quien refuerza la idea de que Mazón no tiene intención de dar un paso al lado tras un año en el que todas sus comparecencias han sido examinadas con lupa, cuando no acompañadas de gritos y protestas.

Apoyo del conseller Miguel Barrachina

Barrachina, que fue jefe de la campaña electoral del PP en las autonómicas de 2023 y síndic popular en Les Corts durante el primer año de legislatura, afirmó en Castellón que tiene "la fortuna y el orgullo de estar en su gobierno, y la verdad es que lo veo tan trabajador como siempre". Añadió que está "empeñado en la reconstrucción con tanta vitalidad como el primer día. Es aquello a lo que nos juramentamos todos los que trabajamos con él: que las personas que padecieron la dana vean recuperadas todas sus capacidades y potencialidades en el menor tiempo posible. Nunca jamás hubo tanta actuación pública en un territorio determinado".

Críticas al Gobierno central

Preguntado por las numerosas versiones sobre lo que hacía el president la tarde del 29-O, Barrachina centró sus críticas en la administración central. "Todas las versiones son una única versión: la de los responsables de los cauces, cuyo dueño es Pedro Sánchez, quien impidió las obras en el barranco del Poyo; también la de la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, y la de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente".

"De todos ellos, lo único que conocemos a día de hoy es el país en el que estaban. Uno estaba en la India, otro en Colombia y la otra en Bruselas, y jamás vinieron. El presidente Mazón, felizmente, esa tarde hizo 26 llamadas telefónicas, al margen de los WhatsApps u otros medios de comunicación. Por tanto, ha estado siempre al pie del cañón", aseguró el conseller.

Barrachina añadió que "celebraría que hubiese ponderación y que, de la misma forma que se conocen todas las llamadas del presidente Mazón, también se hiciesen públicas las del presidente Pedro Sánchez, las de Teresa Ribera o las de Hugo Morán, que efectivamente hizo una para advertir sobre la presa de Forata. Por tanto, lo que reclamo es equilibrio: que lo mismo que se le pide a uno se reclame a los demás, especialmente a Pedro Sánchez".

Reacción ante la tensión del homenaje

En cuanto a la tensión vivida en el homenaje de Estado en València, y los gritos de familiares de las víctimas, Barrachina se limitó a manifestar su "absoluto respeto" hacia estas expresiones.