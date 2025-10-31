La muerte se encarece en Castellón: ya mueve 22 millones de euros cada año

Cuesta más llenar la cesta de la compra, repostar el coche, el recibo de la luz o el alquiler, pero también es más caro morirse. La muerte iguala todo, pues es ley de vida, y esto lleva a que sustente uno de los negocios más estables, que en la provincia de Castellón mueve ya de media 22 millones de euros cada año.

Cada entierro, según un informe de compañías aseguradoras, alcanza ya un coste medio de entre 3.700 y 4.000 euros. En el territorio castellonense, durante el año pasado, fallecieron 5.513 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De media, por lo tanto, mueren cada día 15 residentes en Castellón, llevando el negocio a 60.000 euros por jornada.

Dicho importe, sin embargo, abarca actividades muy diversas, que van desde el propio servicio funerario, hasta las flores, el transporte, las esquelas, los marmolistas, la restauración, los psicólogos o la iglesia. «Intentamos repercutir en la menor medida la subida de los costes a las familias», explica a este diario el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Funerarias, Alejandro Quinzán, quien critica que este tipo de servicios estén gravados con el 21% de IVA. «Pedimos que se reduzca al 10%, como estaba antes del 2012, pues somos uno de los países donde más se paga», explica.

Dos opciones

Existen dos opciones para afrontar este desembolso final. Hay quien, por un lado, deja el pago en manos de sus descendientes, pero otros deciden suscribir un seguro de decesos para tenerlo cubierto. Cuatro de cada diez castellonenses, en concreto, tienen suscrita en estos momentos una póliza de decesos. Son más que nunca, según los datos trasladados por la patronal de seguros Unespa, que cifra en 235.174 los vecinos de la provincia con esta cobertura. «Este tipo de seguros tiene mucha tradición en nuestro país», valora Quinzán, quien sostiene que «hay lugares donde hasta el 70% cuenta con una póliza de este tipo».

Más allá, el último informe publicado por las funerarias refleja además otra tendencia: cada vez más personas optan por la incineración, imponiéndose ya en algunos lugares a la inhumación. «Hemos detectado que hay un cambio de hábitos y de costumbres a la hora de decidir el destino final y, en grandes ciudades o capitales de provincias, se nota por primera vez que la incineración se impone a la inhumación», considera el representante de las empresas funerarias, quien atribuye esta tendencia más a un cambio cultural o de creencias, pues la cremación resulta algo más asequible, pero «no hay una diferencia sustancial».

Esto se refleja también en las actuaciones de los consistorios en los camposantos, que están teniendo que habilitar más columbarios para depositar las cenizas. Castelló, por ejemplo, ha construido recientemente 70 nuevas unidades en el cementerio de San José, mientras que Vila-real aprobó construir 300 después de haber llegado a registrar lista de espera.