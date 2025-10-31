La reforma de Urgencias del hospital General de Castellón llega al 70% de ejecución: el resultado

La remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Castellón alcanza el 70% de ejecución al encarar ya la conclusión de la cuarta fase de los trabajos, cuyo resultado ya es visible en una parte importante de la infraestructura.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha supervisado este viernes en una visita el avance de las obras y ha remarcado que la intervención supondrá contar con el triple del espacio anterior y una inversión presupuestada de 11 millones de euros. La previsión, según el dirigente autonómico, pasa por "acabar los trabajos para el verano del año que viene".

La cuarta fase destaca por dotar de diez nuevos boxes al espacio, de los que Gómez ha subrayado su "polivalencia", incluyendo dos espacios de aislamiento para enfermedades infecciosas y también para custodia de pacientes judiciales. A ello se suma una sala de curas y otra polivalente.

"A la vanguardia"

"Estamos poniendo a las Urgencias del Hospital General de Castellón a la vanguardia, no solo en infraestructura, sino también en tecnología", ha valorado el conseller, defendiendo que se convierten en "las urgencias del siglo XXI", contando también "con circuitos donde están separados los pacientes en función del estado evolutivo de su visita".

"Buscamos atender de forma temprana, rápida, eficaz, dinámica y con un alto nivel de calidad, no solo del que ya tenemos con el talento de nuestros profesionales, sino también con la tecnología suficiente", ha sentenciado Gómez.