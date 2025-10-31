Sanitat activa el último paso para expropiar la parcela pendiente del nuevo hospital General de Castellón
La Conselleria firma el acuerdo de necesidad para avanzar en el "lento" trámite
La Conselleria de Sanitat ha activado el último paso para expropiar la última parcela pendiente para desarrollar el nuevo hospital General Universitario de Castellón. Así lo ha asegurado este viernes el conseller del área, Marciano Gómez, quien ha indicado en una visita al centro que esta misma semana se ha firmado el acuerdo de necesidad.
"Ya nos acercamos a los momentos finales desde el punto de vista administrativo", ha destacado el dirigente autonómico, quien ha resaltado los “avances” en el proceso, aunque ha admitido que es “lento”, porque "tiene una dinámica muy garantista y tiene que pasar muchos trámites".
Sobre plazos, Gómez ha avanzado que "calculamos que antes de que acabe el primer semestre del año que viene estará todo resuelto", si bien ha matizado: "Nuestra estrategia no es dar un paso y empezar el siguiente, sino ir de una forma paralela, de tal forma que a la vez que se expropia ya tenemos adjudicada la redacción del proyecto", como ya publicó este diario. "Nuestra intención es empezar a trabajar cuanto antes para los ciudadanos de Castellón", ha defendido.
Tras la exposición pública
Cabe recordar, como recogió este periódico, que a finales del mes de agosto Sanitat ya activó la fase de exposición pública para la expropiación de la parcela pendiente, por un periodo de 15 días. Se trata de unos terrenos de 5.254 metros cuadrados, que no se pudieron adquirir mediante acuerdo con los propietarios. Este suelo está calificado como urbanizable y su valor catastral, según el proyecto de expropiación, asciende a 473.386,52 euros a fecha del 2024.
Asimismo, en cuanto a los trabajos, Gómez mantiene que la puesta en marcha de las obras del centro sanitario tendrá lugar “entre finales del 2026 y el primer trimestre del 2027”, pues los plazos apuntan que el proyecto estará listo en verano del 2026 y, de hecho, ya se va a producir una reunión con los arquitectos.
