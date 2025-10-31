Truco o trato: Castellón se rinde ante ‘Halloween’

Truco o trato. Castellón se ha rendido un año más a la festividad importada de Halloween, que sigue ganando enteros en la víspera de Tots Sants. Grupos de amigos y familias han disfrutado de la jornada, no sin vestirse antes con las mejores galas para transformarse por una noche en momias o zombies.

Benicàssim se ha transformado en un gran escenario de terror con la celebración del tradicional desfile de Halloween, que ha vuelto a reunir a centenares de vecinos. Personajes de todo tipo han completado el recorrido desde el Puente de Hierro hasta la plaza de Les Corts Valencianes, donde la fiesta ha seguido con música en directo y ambientación especial.

Actividades familiares

Antes, los más pequeños han disfrutado del truco o trato por las calles y comercios del casco urbano, mientras la Torre Sant Vicent se ha convertido en escenario de las sesiones de Terror en la fortificación, con pases familiares que completaron aforo. La programación continuará este sábado con la fiesta del Parc del Trenet.

Orpesa también vive este viernes una de las noches más animadas del otoño con la cabalgata Vespra de Tots Sants, que estrena formato y llena las calles de disfraces, color y ambientación terrorífica. Tras el desfile, toca degustar el tradicional Tarró de Gat, repartido por la Societat Orpesina de Cultura y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Embolic Orpesa, en un guiño a las costumbres locales.

Experiencias inmersivas

La fiesta llega hasta la madrugada con la discomóvil The End en el recinto multiusos, mientras la plaza de toros se transforma en un escenario de miedo con la primera jornada de la experiencia inmersiva Noche de terror en el zoo. La programación sigue este sábado con hinchables infantiles desde las 11 horas, tardeo con el grupo Sin Documentos en la plaza Mayor y el concierto del Dúo Ángel Barrios en el Museo.

En Castelló, la ambientación no ha faltado en las concurridas tascas, donde muchos han acudido disfrazados. También los restaurantes se vuelcan con la celebración. E incluso una maldición ha tomado el Casal Jove del Grau con un pasaje del terror que ha cautivado a los jóvenes.