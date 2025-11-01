Los cementerios de Castellón se llenan de flores y recuerdos en el Día de Todos los Santos

Los cementerios de Castelló y Vila-real se han llenado este sábado 1 de noviembre de familiares que han acudido a los camposantos para recordar a sus seres queridos con ocasión del Día de Todos los Santos. Desde primeras horas de la mañana, un constante ir y venir de personas ha marcado la jornada, con ramos de flores frescas, velas y fotografías como símbolos de homenaje y cariño.

Imágenes de los cementerios de Castelló y Vila-real / ERIK PRADAS

En los cementerios de Castelló y Vila-real la afluencia ha sido continua. Muchas familias aprovechan esta fecha para limpiar y adornar las lápidas, una tradición que se mantiene viva generación tras generación.

Los ayuntamientos han reforzado los servicios de limpieza, tráfico y transporte público para facilitar el acceso a los recintos, mientras que las floristerías y puestos ambulantes han registrado un notable incremento de actividad en los últimos días. El ambiente, entre el recogimiento y la emoción, refleja la importancia que sigue teniendo esta jornada en la memoria colectiva de los castellonenses.