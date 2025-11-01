El Consell impulsa la mejora de los centros de salud de Castellón con más de un millón de euros
Les Useres, Lucena, Culla, Chóvar, La Serratella, Castellfort, Toràs, La Vilavella y Alcalà de Xivert se beneficiarán de las ayudas previstas
La provincia de Castellón se sitúa a la cabeza en el reparto del mayor fondo del Consell destinado a mejorar las condiciones y equipamientos de los centros de salud. En total, 1,1 millones de euros llegarán a nueve municipios castellonenses. “Es una nueva muestra de que la política del Consell, liderada por el PP, cumple con nuestra provincia, destinando recursos para reforzar servicios básicos y esenciales”, ha afirmado Salvador Aguilella, número dos del PPCS.
El dirigente popular ha valorado una resolución que asigna 1.115.408,4 euros de los 3.234.864,66 previstos por la Conselleria de Sanidad para los ejercicios 2025 y 2026. “Somos la provincia más beneficiada y, además, nuestro interior concentra la mayor parte de los fondos”, ha subrayado.
Según la orden, las localidades de Les Useres, Lucena, Culla, Chóvar, La Serratella, Castellfort y Toràs recibirán estas ayudas durante los próximos dos ejercicios. También se incluyen La Vilavella y Alcalà de Xivert, esta última con partidas específicas tanto para el municipio como para su zona costera, Alcossebre.
“Con esta inversión, el Consell responde a las necesidades de unas instalaciones públicas esenciales para la atención sanitaria local, impulsando obras de mejora que garanticen una asistencia óptima”, ha explicado Aguilella. “Una vez más, trabajamos codo a codo con el territorio para asegurar que todos los ciudadanos disfruten de servicios básicos que protejan su calidad de vida, vivan donde vivan”, ha concluido el secretario general del PPCS.
