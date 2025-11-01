La Diputación de Castellón busca que la IA "sea una herramienta al servicio de los ciudadanos"

Ciudadanos, empresas y administraciones deberán adaptarse con rapidez al nuevo escenario que plantea la evolución de la inteligencia artificial (IA) en numerosos ámbitos del día a día. Por parte de la Diputación de Castellón, el principal proyecto en este sentido es la Estrategia Provinc.IA, que estos días ha dado nuevos pasos.

La presidenta provincial, Marta Barrachina, afirma que esta iniciativa "permitirá posicionar a la institución provincial como actor tractor en el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico". Algo que, según apunta, deberán notar los habitantes de la provincia, especialmente aquellos que viven en localidades con menos recursos para adaptarse.

Un punto de partida para la innovación

"Este trabajo marca un punto de partida esencial para situar a Castellón en la senda de la innovación, garantizando que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta al servicio de los ciudadanos y del desarrollo de esta tierra, mejorando la calidad de vida de todos los castellonenses", comenta la dirigente provincial.

La primera fase del plan analiza la madurez digital, identifica actores clave y define retos y oportunidades estratégicas. El informe de diagnóstico pone de manifiesto el grado de avance de la provincia en materia de administración electrónica, servicios digitales y proyectos de innovación. Programas como SmartVillages, la digitalización del ciclo integral del agua o la modernización del padrón municipal demuestran una base tecnológica sólida sobre la que avanzar hacia una adopción responsable de la inteligencia artificial.

Marta Barrachina incide en que "este diagnóstico confirma que Castellón dispone de unas bases firmes sobre las que construir una estrategia de inteligencia artificial alineada con los principios de eficiencia, transparencia y servicio público".

Ecosistema digital y actores clave

El mapa de actores y capacidades en IA identifica a más de medio centenar de agentes públicos, privados, académicos y del tercer sector que tienen un papel estratégico en la digitalización provincial. Entre ellos destacan la Universitat Jaume I, los centros tecnológicos ITC-AICE, empresas locales como Cuatroochenta, Nayar Systems o Cleverpy, además de asociaciones sectoriales y entidades públicas como la Autoridad Portuaria de Castellón o Aerocas.

Este ecosistema permite generar sinergias y consolidar un marco de gobernanza compartida, situando a la institución provincial en el centro de un entramado de innovación con proyección territorial.

Retos y oportunidades en el marco europeo

El tercer informe, relativo a retos y oportunidades, analiza el impacto del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, así como la normativa estatal y autonómica aplicable. Entre las principales oportunidades destacan la mejora de la eficiencia administrativa, la personalización de servicios públicos y el impulso de la transparencia y la confianza ciudadana.

El documento también señala retos prioritarios, como garantizar la transparencia y trazabilidad de los algoritmos, asegurar la protección de datos personales, reforzar la capacitación del personal público y consolidar mecanismos de gobernanza tecnológica.

La IA como motor de eficiencia y confianza

En este sentido, la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha afirmado que "la inteligencia artificial representa una herramienta eficaz para mejorar la gestión pública y dotar de mayor eficiencia a la Diputación como organización, incorporando las oportunidades que la IA ofrece y generando un marco de confianza y protección frente a posibles riesgos".

"Queremos que Castellón sea un ejemplo de cómo esta tecnología puede transformar las administraciones públicas y hacerlas más eficientes, transparentes y accesibles. Seguiremos trabajando para que la IA sea una herramienta al servicio de los municipios, impulsando un futuro más eficiente, participativo y sostenible para toda la provincia", ha resaltado María Tormo.