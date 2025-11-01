El acoso en las aulas golpea a uno de cada seis alumnos en Castellón

Una joven humilla, agrede y amenaza a otra a la salida de su instituto en Almassora, en un vídeo que, en 2024, se hizo viral en minutos hace apenas un año con la complicidad de los compañeros, que no hacieron nada. Una niña de 10 años lleva ya un año viviendo un infierno en clase con amenazas continuadas y agresiones sin fin, en un episodio denunciado este marzo. Y hace apenas una semana, un adolescente de Castelló denunció la agresión verbal y física de un compañero de clase que le acosa, le insulta y le amenaza reiteradamente afectando a su integridad física pero, sobre todo, psicológica.

Son solo tres de los casos que han salido a la luz en el último año en Castellón, y que visibilizan la «punta del iceberg» de una lacra social que afecta, según el último informe de la oenegé Save The Children, al 16% del estudiantado, es decir, a uno de cada seis alumnos de Primaria y Secundaria, en «una escalada que ha ido a más» y marca «un repunte de las agresiones en los últimos cinco años, duplicando las cifras» registradas, sin datos oficiales de la Conselleria.

Lo explica a Mediterráneo Rodrigo Hernández, portavoz de Save The Children en la Comunitat, que aporta más datos: «Uno de cada 10, el 6% del alumnado, sufre acoso de manera frecuente; y el 20%, ciberacoso, sobre todo a través de las redes sociales».

Un cartel durante una manifestación estudiantil contra el bullying. / David de Haro / Europa Press

«Cada caso, una tragedia»

«Cada caso es terrible, una tragedia, pero la población está cada vez más concienciada y, por lo tanto, denuncia más», afirma. Y es que el suicidio hace unas semanas de la joven sevillana de 14 años Sandra Peña tras año y medio de sufrir bullying por parte de unas compañeras de clase ha sido el detonante de un movimiento Me too contra las agresiones en el aula que marca un punto de inflexión en la concienciación y rompe el silencio.

Porque, como señalaba una de las pancartas en Castelló, El bullying mata en silencio. Y es aquí donde desde Save The Children urgen actuar. «Un insulto, una humillación, un hosting continuados, pueden ser peor que una agresión física, porque ese juego de poder conlleva una afectación psicológica a corto plazo, mermando la autoestima, las relaciones con los demás, la confianza, y llevando, en casos extremos, a autolesiones o al suicidio», explica Hernández.

Modelo de actuación en situación de posible acoso o ciberacoso escolar, de la Conselleria. / Conselleria de Educación

El peligro del ciberacoso

E insiste en «la necesidad de una educación en convivencia, en valores, y de crear cauces de confianza, en las familias y en los centros, para hablarlo, con un lenguaje y en unos canales que lleguen a los jóvenes», alertando del «peligro del ciberacoso y la exposición al mundo digital, que agrava los casos»

Francisco Sorolla, portavoz de la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar pide «prevenir, detectar y erradicar» una lacra que, dice, «afecta a tres de cada cinco alumnos» en unos centros que, «o bien reconocen la situación y buscan soluciones; la niegan; o la dejan en manos de la policía». «Lo principal debería ser siempre el bienestar del estudiantado», señala.

Nuevo decreto de convivencia este curso

Contra la escalada de los casos, la Conselleria de Educación está ultimando la actualización del Decreto de Convivencia al nuevo panorama digital que prevé más mano dura contra el alumnado agresor y violento en colegios e institutos antes de que acabe el año.

Es una norma que incide en una tolerancia cero, y da armas a las direcciones y a los docentes para combatir una herida social que afecta ambos lados del pupitre: entre estudiantado y contra el profesorado, con casos de bullying, sexting, acoso verbal, psicológico y físico, violencia de género, robo con violencia, discriminación, vejaciones o ciberacoso, con medidas disciplinarias en los casos más graves.