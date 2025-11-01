Los 'Steve Jobs' de Castellón exponen sus planes a inversores

Uno de los grandes tópicos de las empresas de base tecnológica es el garaje en el que Steve Jobs puso las bases para la creación del imperio Apple. Desde entonces, en todo el mundo se han multiplicado las iniciativas destinadas a desarrollar ideas capaces de cambiar el mundo y facilitar la vida cotidiana. También en Castellón.

Una de estas iniciativas es el programa de aceleración empresarial Órbita, impulsado por CEEI Castellón y la Diputación Provincial, que cada año selecciona diez proyectos para lograr su viabilidad y convertirse en generadores de innovación. Los responsables de estas startups han participado en la quinta edición del Castellón Invest & Fest, un encuentro que conecta a emprendedores e inversores con el fin de reforzar proyectos y abrir nuevas vías de colaboración.

Emprendimiento e inversión en Castellón

Este evento "supone una oportunidad para comprobar cómo el talento y la cooperación son la base del progreso, la competitividad y la innovación", destacó el diputado provincial de Promoción Económica, Vicente Pallarés.

El presidente de CEEI Castellón, Ignacio Sainz de Baranda, subrayó que esta cita "es, ante todo, un punto de encuentro real entre quienes sueñan con crear y quienes apuestan por hacerlo posible". En este sentido, agradeció la implicación de los inversores y ponentes, así como el respaldo de la Diputación "por su apoyo constante a la innovación y al talento emprendedor de esta provincia", y reconoció la labor del equipo de Órbita, liderado por Paloma Delgado, "que pilota la nave con decisión y rumbo al éxito".

Un espacio de crecimiento y colaboración

Además de presentar los proyectos en los que trabajan estas empresas, los inversores participantes compartieron su experiencia y explicaron qué factores valoran al tomar decisiones de inversión. "Este año, en Órbita hemos visto un nivel muy alto, con presentaciones sólidas", expuso Jesús Alonso Gallo, uno de los inversores.

Órbita es la aceleradora de startups de CEEI Castellón y la Diputación de Castellón, reconocida por su trayectoria e impacto en el impulso de empresas innovadoras. En las siete ediciones completadas desde su lanzamiento en 2018, ha impulsado 70 startups.

Impacto económico y consolidación

Entre las empresas participantes destacan Internxt, Arkadia Space, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders, que han pasado por la aceleradora demostrando su alto potencial de crecimiento.

Órbita ha inyectado al tejido empresarial innovador 700.000 euros a través de los premios otorgados anualmente y ha contribuido a la creación de más de 640 empleos. Además, las startups han alcanzado más de 47 millones de euros de financiación recibida, generado más de 91 millones de euros de cifra de negocio acumulada, y el 80% de las empresas aceleradas se han consolidado.