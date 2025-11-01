Tiempo en Castellón: ¿Cuándo lloverá este fin de semana?

El mes de noviembre arranca con un fin de semana de estabilidad relativa, pero con la mirada puesta en el regreso de la lluvia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los modelos de probabilidad consultados, la madrugada del domingo 2 de noviembre (de 00.00 a 06.00 horas) traerá lluvias débiles en buena parte de la provincia, especialmente en el norte e interior.

Las mayores probabilidades se concentran en las comarcas de Els Ports y el Baix Maestrat, donde municipios como Morella, Vilafranca, Benassal o Vinaròs presentan entre un 70 % y un 80 % de opciones de lluvia. En la zona central, que incluye localidades como l’Alcora, Onda o Castelló de la Plana, la posibilidad de precipitaciones desciende ligeramente hasta valores de entre el 50 % y el 65 %, aunque no se descartan chubascos puntuales a primeras horas. En cambio, el interior sur, con Segorbe, Montanejos o Jérica, será donde el riesgo sea menor, con entre un 30 % y un 40 %.

Para este sábado, el cielo se mantendrá poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso en la mitad norte a últimas horas. Las temperaturas apenas variarán, con un leve ascenso de las máximas en el interior y un viento de componente oeste moderado en el litoral y flojo en el resto.

El domingo continuará con intervalos nubosos más abundantes por la mañana y precipitaciones débiles y dispersas, que podrían repetirse al final del día. Las temperaturas máximas bajarán en el interior de Castellón, y el viento tenderá a noroeste moderado en el norte, con posibles rachas fuertes en zonas elevadas. Aunque las lluvias no serán generalizadas, marcarán el primer episodio de inestabilidad del mes tras varios días de tiempo seco y estable.