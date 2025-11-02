El ahorro en planes de pensiones supera por primera vez los 900 millones en Castellón

En los próximos diez años más de 58.000 profesionales de Castellón que ahora tienen entre 55 y 64 años se retirarán del mercado laboral y, por cada tres personas que se jubilen, solo habrá una que se incorpore. No hay suficientes jóvenes para cubrir tantas vacantes y cada vez son más las voces que alertan de que el sistema de pensiones no es sostenible. Pese a ello, y también pese a los mensajes que apelan a ahorrar para cuando llegue la jubilación, la realidad es que los planes de pensión continúan siendo minoritarios en Castellón: solo un 14,2% de la población cuenta con estos instrumentos financieros y eso que los mercados financieros han registrado rentabilidades positivas, un hecho que ha provocado que el dinero depositado en este tipo de pólizas alcance cifras nunca vistas.

El último informe del Observatorio Inverco, con datos al cierre del 2024, cifra en 85.590 las personas de Castellón suscritas a un plan de pensión. Son apenas 22 partícipes más que a finales del 2023, aunque lo llamativo de las cifras es que el patrimonio total se ha disparado hasta los 934 millones de euros, 64 millones más que un año antes (+7,3%).

Para José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio Inverco, la explicación al subidón que ha dado el ahorro en planes de pensiones ( a nivel nacional el patrimonio total en estos productos creció un 8,6%, hasta los 92.242 millones de euros) se debe a la revalorización de los mercados. «Los datos de 2024 confirman la solidez de los planes de pensiones individuales como herramienta de ahorro para la jubilación», explica al tiempo que asegura que «el impulso de los mercados ha permitido alcanzar un nuevo máximo histórico, tanto en patrimonio como en ahorro medio por partícipe, y la perspectiva de los últimos cinco años muestra un crecimiento acumulado del 12,5%, en un entorno donde el atractivo fiscal se ha visto muy afectado por la reducción en los límites de las aportaciones».

10.600 € por inversor

Con el patrimonio medio por partícipe ocurre exactamente lo mismo y en Castellón se sitúa en 10.664 euros, 727 más que al cierre del 2023. No obstante, la media nacional es mucho más elevada y asciende a 12.616 euros. «Hay que seguir promoviendo medidas que fomenten el ahorro privado, en línea con las recomendaciones de la OCDE, para garantizar un futuro financiero más sólido para los ciudadanos», añade Manrique.

El perfil de los ahorradores de Castellón muestra una clara preferencia por productos mixtos, que alcanzan más del 63,9% del total, casi un punto por encima de la media nacional. La renta variable pura representa el 17,4%, mientras que los productos más conservadores, como la renta fija y los garantizados, suman un 18,7%, alineándose con la media española. Esta orientación hacia vehículos mixtos ha permitido a los partícipes aprovechar la estabilidad y la revalorización de las carteras durante el pasado ejercicio.

En la Comunitat, el ahorro en planes de pensiones individuales aumentó un 8,1%, hasta alcanzar los 7.651 millones. Cataluña, País Vasco, Madrid y Aragón lideraron las subidas del ahorro acumulado en estos productos, por encima del 9%. El número de cuentas de partícipes se situó en 7,31 millones en el conjunto nacional.