Cuenta atrás para el Black Friday: pierde fuerza en Castellón, pero aún crea 1.500 empleos

Menos de un mes queda para el Black Friday, que este año está señalado en el calendario para el próximo 28 de noviembre. Una cita que supone el pistoletazo de salida a la temporada alta comercial y que en apenas unos días ya empezarán a usar muchos establecimientos como reclamo para avanzar las compras propias de la Navidad. Aunque ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, los comercios todavía apuestan por ella con intensidad e incluso incorporan personal para atender el pico de demanda.

Castellón tiene previsto registrar este año 1.520 contrataciones vinculadas a esta popular campaña de ventas, lo que supone un 10,3% menos que las registradas el ejercicio pasado, tal y como detalla la firma especializada en recursos humanos Randstad.

El desembolso, sin embargo, se prevé que sea similar al de la edición del 2024, según coinciden diversas consultoras y confirma también la patronal del pequeño comercio Confecomerç, aunque todavía no se habla de cifras concretas. Los mismos estudios sitúan a la electrónica, la moda, los productos de belleza e, incluso, los viajes como las categorías con mayor demanda.

Más en redes y ‘on line’

«El Black Friday, en el pequeño comercio, se desarrollará en la línea de otros años», valora la secretaria general de Confecomerç Castellón, Tere Esteve, quien matiza que la campaña «últimamente ya no funciona tan bien en los comercios, sino que más bien lo hace en redes y en otros canales».

De hecho, varios estudios de consultoras de marketing, como Webloyalty, remarcan precisamente el crecimiento previsto este año en las ventas en los comercios digitales, que son los que suelen lanzar las campañas más agresivas estos días.

No obstante, la representante de los establecimientos de proximidad matiza que «la gente se está acostumbrando a comprar en descuentos o rebajas», por lo que «pese a que ya no es el boom de los primeros años, todavía hay establecimientos que lo trabajan muy bien y lo aprovechan para tener actividad en el preludio de las compras navideñas».

Este año se da la circunstancia de que la campaña del Black Friday llegará, en puntos como la capital de la Plana, poco después de la iniciativa de los bonos comerciales del Ayuntamiento, por lo que se prevé que allí las ofertas puedan ser más descafeinadas.