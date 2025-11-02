Castelló da a conocer en los barrios los entresijos de los presupuestos participativos

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha invitado a toda la ciudadanía de Castelló a participar en la nueva convocatoria de los Presupuestos Participativos, que, como publicó Mediterráneo, se activó el pasado 15 de octubre con una inversión de un millón de euros que se traducirán en aquellas mejoras que pidan los vecinos para sus respectivos distritos siempre y cuando las propuestas sean de competencia municipal.

En estos momentos, se están celebrando las reuniones por los barrios y distritos en las cuales Cabañero está explicando el proceso de los Presupuestos Participativos 26/27 con sus acciones y novedades. Precisamente una de las novedades es la campaña informativa, que se desarrollará en todos los distritos de la capital de la Plana para explicar a la ciudadanía la forma de participar. Además, se otorgará mayor protagonismo a los Consejos de Distrito, que serán quienes ordenen las propuestas y tendrán la decisión final.

Proceso mixto

Otro de los cambios, como se anunció, es que será un proceso mixto, tanto para la fase de presentación de propuestas, como para su posterior votación, ya que se podrá usar la web presupuestosparticipativos.castello.es y, además, de manera presencial desplazarse a la Oficina de Participación Ciudadana situada en avenida Hermanos Bou, 27 en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Se puede participar de forma individual o a través de las asociaciones vecinales o de cualquier otro tipo. «No importa si es una gran idea o una pequeña mejora, todas las propuestas cuentan. Castellón se construye desde la colaboración, con diálogo y transparencia entre administración y ciudadanía», aseveró Cabañero.

En cuanto a la inversión, hay que recordar que reservan 500.000€ en el presupuesto de 2026 y otros 500.000 a cuenta del presupuesto de 2027.

Democracia directa

Para el concejal del área, «los presupuestos participativos son una herramienta de democracia directa que permite a la ciudadanía proponer, decidir y priorizar en qué se invierten sus impuestos. Serán actuaciones que saldrán directamente de las propuestas que hagan los vecinos. Este proceso persigue, por un lado, dar voz real a la ciudadanía, y por otro, seguir construyendo una ciudad más justa, inclusiva y adaptada a las necesidades de quienes viven en ella», manifestó Cabañero.

La recogida de propuestas ciudadanas se desarrollará hasta el 4 de diciembre. Del 12 de diciembre al 16 de enero se hará la votación pública. Finalizada la fase de votación, se ordenarán por número de votos y las 5 propuestas más votadas llegarán a los Consejos de Distrito que, del 21 de enero al 16 de marzo, llevarán a cabo la votación. Así, los miembros de estos Consejos de Distrito elegirán 3 propuestas. Éstas serán trasladadas a los técnicos municipales para que estudien su viabilidad. La evaluación técnica tendrá lugar del 23 de marzo al 30 de abril. Finalmente, entre 1 de mayo y el 15 de mayo se anunciarán los proyectos seleccionados.