Qué se cuece en Castellón: la ruta del nuevo turismo gastronómico

«Te ofrecemos la excusa perfecta para escaparte a Castellón y recorrer nuestra provincia a través de sus sabores, paisajes y experiencias más otoñales». Con este reclamo se promociona estos días el turismo gastronómico de la terreta, en una de las iniciativas en torno a los productos de kilómetro cero de Castellón Ruta de Sabor, marca impulsada por la Diputación. Es la 4ª edición del Otoño Gastronómico con menús especiales en establecimientos de 15 municipios pero es solo una de las mil y una jornadas que se organizan a lo largo de todo el año en torno a los productos y recetarios made in Castellón del litoral y la montaña.

Desde el arroz a las setas, trufas, avellana, almendra, naranjas, olleta de la Plana, sepia, galera, alcachofa o simplemente tapas. La temporada de jornadas cada vez dura más y ayuda a llenar restaurantes dentro y fuera de temporada, ayudando a difundir la hostelería castellonense. Y casi cada municipio tiene la suya, con un boom de menús degustación que cada vez se complementan más con otra actividades de ocio en una vivencia única para el turista.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Castellón, Luis Martí, destacó que la gastronomía «es crucial; y en los últimos años se ha convertido en uno de los productos turísticos que más arrastran a la demanda. Y Castellón no es una excepción. Las jornadas temáticas son un excelente reclamo turístico y están dando resultados muy positivos».

Feria gastronómica. / Mediterráneo

Para Martí, «la cocina tradicional con productos autóctonos (trufa, alcachofa, quesos,...) es de las más demandadas, si bien hay público para todo. La tendencia futura es ofrecer al turista una experiencia: no solo servir los platos sino ver el producto y su elaboración. Se normalizan las catas, los show-cookings y las ferias de alimentos tradicionales».

¿Quién visita nuestros restaurantes y qué desembolso efectúan? «Afortunadamente hay clientes para todo tipo de restaurantes, por su tipología y precio. Obviamente aquellos con algún galardón o distintivo son más atractivos. Pero los tradicionales no quedan atrás. El gasto es muy heterogéneo», señala. Para Martí, «el desafío es seguir innovando y convirtiendo nuestros múltiples recursos en productos para los turistas. Cuanto más autóctono y auténtico, mejor; huir de la estandarización».

Gala en el Teatro Principal el 4 de noviembre: Castelló, epicentro de la hostelería nacional Hostelería de España, en colaboración con Ashotur y el Ayuntamiento de Castelló, celebrará la XIX Edición de los Premios Nacionales de Hostelería. El evento se llevará a cabo el próximo martes, 4 de noviembre, a las 19.30 h, en el Teatro Principal. La hostelería forma parte integral de la cultura española, desempeñando un papel crucial en la socialización, inclusión social y construcción de ciudadanía. Además, su impacto económico es innegable, con casi 300.000 establecimientos que emplean a 1,85 millones de personas y representan cerca del 6% del PIB nacional. La cita reunirá a los principales representantes del sector: cocineros, restauradores, empresarios, productores, periodistas y profesionales de la gastronomía. El CIPFP Costa de Azahar, de Castellón, Cosda, recibirá un galardón: el Premio a la Labor Formativa por sus más de cinco décadas de trabajo formando a generaciones de profesionales de la hostelería, la restauración y el turismo.

Profesionales de calado

Castellón cuenta con dos restaurantes con una estrella Michelín cada uno: en Vall d’Alba, Cal Paradís (de Miguel Barrera); y en Benicarló, el de Raúl Resino, homónimo. En la guía Repsol aparecen condecorados con dos soles Atalaya (Alcossebre), Cal Paradís (Vall d’Alba) y Raúl Resino (Benicarló); y con un sol, Anhelo (Castelló), Daluan (Morella), la Farola (Altura y Rubén Miralles (Vinaròs).

Morella: Raquel Ferrer, del Mesón del Pastor (50º aniversario). / Mediterráneo

Raquel Ferrer, chef del Mesón del Pastor de Morella -restaurante emblemático que cumple 50 años y recomienda la Guía Michelín-, reflexiona sobre el momento que vive el turismo gastronómico en Castellón. «Antaño se cocinaban igual que ahora, productos de cada estación, pero sin realizar jornadas específicas. Luego se empiezan a realizar menús temáticos, como con las setas, y ello ayuda a llenar el restaurante en un mes más flojo», rememora.

Productos de otoño

Este año participa en el Otoño Gastronómico de Ruta de Sabor, con entrantes que mezclan productos de caza y setas; y otros típicos del otoño, como las calabazas o membrillos. De sus recetas nuevas cita «los fideos fritos con setas y virutitas de foie, que si acompaña el tiempo se sirven con setas de cardo, que como son silvestres no siempre hay. Otro es una ensaladita con una perdiz y setas escabechada; y terminamos con una vinagreta de granadas, de otoño».

Raquel, preparando una de sus recetas. / Mediterráneo

Recuerda como «a petición del club de la radio, y como mi padre era amante de las setas, el Mesón del Pastor comenzó a servir menús con estas como protagonistas en una cena, hacia el 2002; y luego lo fuimos repitiendo, consolidando el menú para fines de semana».

Otro hito, en Morella, «tuvo lugar hacia 2004 con las Jornadas de la Trufa -la mejor época es de enero a mitad de marzo- promovidas por la asociación comarcal Assetmico y el ayuntamiento del momento». ¿Y sus clientes? «Al ser Morella muy turístico nos visitan clientes de muchos perfiles: de proximidad y otros que vienen a propósito a comer a Morella, muchos se mueven por la gastronomía de la zona y repiten. Proceden de Castellón, Valencia y sur de Cataluña; y con las mejoras en los accesos han recibido un impulso los de Aragón (Teruel, Alcañiz y en general la zona de Matarraña).

La pesca como aliada

Benicarló: Raúl Resino (2 soles Repsol y 1 estrella Michelín), además de Cocinero del Año 2016. / Mediterráneo

Y trasladándonos al litoral, Raúl Resino, con su restaurante homónimo en Benicarló (una estrella Michelín, dos soles Repsol y cocinero del año en 2016), lleva en la provincia 15 años, «en los que el turismo gastronómico de Castellón ha avanzado a una velocidad de mil años luz». «Castellón ha pasado de ser una gran desconocida a poner en valor sus productos y crecer su demanda desde toda España e incluso de cocineros con estrella Michelín, que llaman y piden proveerse desde espardeñas (pepino de mar) a alcachofas de Benicarló o la trufa de la provincia, que está tirando mucho; así como pescados, mariscos o cítricos».

Considera que la cantera profesional es espectacular, «un Ferrari que nos pasará por encima» y vaticina que pronto Castellón sumará «nuevas estrellas Michelín». Raúl suele colaborar en las ferias gastronómicas donde le llaman, como Albocàsser, Catí o Morella, etc.; o de Castellón Ruta de Sabor. «Esta marca de calidad nos ha dado un plus muy grande a la gastronomía de Castellón, a nivel nacional. Cocineros y productores lo notamos muchísimo», agregó.

Raúl Resino lleva 15 años en la provincia ofreciendo cocina de alto nivel con productos locales del mar. / Mediterráneo

En su caso, en verano, el 99% de clientes son de fuera de la provincia, ya sea del norte, de Madrid o del sur; e incluso internacionales, pues «vienen mucho de Suiza, Bélgica, Inglaterra, Francia y Alemania». El 60% son repetidores y veraneantes con segunda residencia aquí o al sur de Tarragona. «El resto del año trabajo mucho con cliente de la Comunitat, de Valencia y Castellón, los fines de semana; y en el día a día, hay quien está de viaje en Barcelona, Valencia, Alicante o Murcia y para aquí a propósito para comer», desvela.

¿Cuál es su propuesta? El menú de Resino está enfocado al mar, combinando cocina tradicional y de vanguardia. A la hora de decidir nuevos platos, «lo primero decido el producto, que suele ser pescado o marisco; y luego pruebo técnicas, corte, cocción, hasta que doy con ello. Luego viene el plato».

Ahora trabaja en un nuevo menú para enero del 2026, «con un pescado local de temporada al que los marineros llaman merluza de roca. Es similar en sabor y textura, pero con mucha menos agua y más carnosa. Más rica. También estoy con pruebas en el menú con el pez ballesta, de la zona». De cara al futuro ve crucial «recuperar lo que siempre se ha hecho en la provincia, el recetario de antaño, todos los cocineros estamos unidos en lo mismo, en reivindicar el producto y los sabores de la provincia. Cada vez somos más y prácticamente en cada pueblo».

La agenda: Ruta por los próximos menús de jornadas

Sabores del Alto Mijares (hasta el 8 de diciembre)

Experiencias gastronómicas y menús elaborados con productos locales configuran las jornadas gastronómicas de otoño que acoge Montanejos. El ciclo combina degustaciones, talleres, showcookings, exposición fotográfica y menús especiales. La iniciativa está promovida por el Ayuntamiento y Diputación. Los restaurantes participantes ofrecen tapas y menús con productos locales como miel, setas, quesos de cabra o embutidos artesanos.

Jornadas de los arroces (del 3 al 30 de noviembre)

Con tres décadas de experiencia, son las jornadas gastronómicas más antiguas de Vinaròs. Del 3 al 30 de noviembre tomarán parte nueve restaurantes y a buen seguro no faltarán los langostinos.

Ruta de Sabor-Otoño (hasta el 23 de noviembre)

El otoño gastronómico Ruta de Sabor es un evento que pone en valor los productos y empresas de la provincia, en diferentes municipios, con una variedad de actividades, como catas, visitas, rutas, menús y degustaciones. Durante estas jornadas, participan 26 empresas y profesionales asociados a la marca de calidad, Castelló Ruta de Sabor, impulsada por la Diputación. Así, ofrecerán experiencias gastronómicas únicas donde los protagonistas son los productos de temporada, de km 0. Como novedad, los comensales que aporten tíquet y valoren su experiencia, en la web, entrarán en un sorteo de lote de productos. Los establecimientos se ubican en Alcalà de Xivert-Alcossebre, Grau de Castelló, Coratxà-Pobla de Benifassà, Culla, Atzeneta, Castelló, Sant Mateu, Vinaròs, Montanejos, Morella, les Coves, Benlloc, Vall d’Alba, Cinctorres, Benicarló y Ballestar.

Carteles de jornadas gastronómicas en distintos municipios y diferentes años. / Mediterráneo

Jornadas de arroz a banda (del 3 al 30 de noviembre)

En el Grau de Castelló se celebra esta cita gastronómica centrada en el arroz a banda, uno de los platos más representativos del distrito marinero. Varios restaurantes ofrecerán menús especiales protagonizados por este plato tradicional, elaborados con productos frescos y de proximidad.

Olla de la Plana (del 1 al 30 de noviembre)

En la décimosexta edición de las Jornadas Gastronómicas Mengem a Vila-real, participan 19 restaurantes que ofrecerán a los comensales diferentes menús en los que el plato estrella será el guiso tradicional de Vila-real y la comarca: la olla de la plana. Ya se celebró el tradicional concurso y el encuentro Cuina en Viu con prestigiosos chefs.