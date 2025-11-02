Diputación de Castellón abre a las Escuelas Embajadoras la cultura europea

La Diputación Provincial de Castellón impulsa en Bruselas la formación europea del alumnado de las Escuelas Embajadoras de la provincia. Así, a través del centro Europe Direct Castelló, la institución provincial ha organizado una agenda formativa en Bruselas dirigida al alumnado de las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) de Castellón, con el objetivo de «acercar el funcionamiento de las instituciones europeas y reforzar su implicación activa como ciudadanos europeos».

Así lo explicó la vicepresidenta de la Diputación de Castellón y responsable de la Oficina de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, quien acompañó a la expedición e hizo hincapié en que «es necesario aumentar el grado de conocimiento de las instituciones europeas entre los jóvenes y seguir reforzando la información sobre las oportunidades que les ofrecen las políticas públicas de la UE».

Pallarés destacó que «Europa no es una idea lejana, es nuestro presente y nuestro futuro». Por ello, insistió en que «es fundamental que nuestros jóvenes conozcan cómo se construye el proyecto europeo, cuáles son sus valores y de qué forma pueden participar activamente en él». «Solo con una ciudadanía informada y comprometida podremos fortalecer una Europa más democrática, unida y solidaria», destacó.

Los centros participantes

En esta edición, participaron el IES Llombai de Burriana (Escuela Mentora), el Colegio Consolación de Castellón (Escuela Mentora) y el FEC Madre Vedruna (Escuela Embajadora), cuyos embajadores junior desarrollaron un completo programa educativo en el corazón institucional de la UE. La vicepresidenta tildó la visita de «oportunidad excepcional para conocer de primera mano cómo se construye el proyecto europeo, cómo se negocian y aprueban las leyes comunitarias y qué impacto tienen en la vida diaria de la ciudadanía».

La delegación educativa ha llevado a cabo sesiones de trabajo y visitas al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Casa de la Historia Europea, el Parlamentarium y el Centro Europeo de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), entre otros. Una experiencia en la que los estudiantes han podido descubrir que detrás de cada política o programa hay un trabajo que busca mejorar la vida de las personas.

Implicación

En este sentido, la vicepresidenta de la Diputación puso en valor la implicación de los centros educativos de la provincia a la hora de difundir los valores europeos y destacó el interés que han demostrado los jóvenes. «Los estudiantes castellonenses han mostrado un enorme interés por entender cómo se construye Europa». «Su entusiasmo es la mejor muestra de que tenemos una generación con ganas de aprender y de asumir un papel protagonista en el futuro de Europa», subrayó la responsable de Fondos Europeos.

Participantes del centro Madre Vedruna en el programa Escuelas Embajadoras / MADRE VEDRUNA

Madre Vedruna

En el caso del Colegio FEC Madre Vedruna - Sagrado Corazón participaron siete embajadores júnior y dos sénior, los profesores David García y Jaime Peñalver. La directora general, Marta Mulet, afirmó: «Ser Escuela Embajadora del Parlamento Europeo nos impulsa a educar en valores de convivencia, solidaridad y compromiso social, pilares fundamentales de nuestra misión educativa».