Una familia de Castellón encuentra en una aldea asturiana su lugar en el mundo: "Ya no vivíamos, sobrevivíamos"

Cuando Cristian Sánchez y Nuria Pérez llegaron por primera vez a Salas (Asturias), en diciembre de 2024, no lo sabían todavía, pero acababan de encontrar su lugar en el mundo. Una pequeña aldea escondida, con apenas siete casas habitadas y el tipo de silencio "que ya no existe en las ciudades".

Venían desde Castellón con una decisión tomada a medias y muchas dudas a cuestas. Llevaban años sintiendo que algo no encajaba. “Todo había cambiado… antes se vivía tranquilo, ahora tienes que estar con mil ojos, sobre todo si tienes hijos”, cuenta Cristian, padre de tres: dos mellizos de siete años y una pequeña de apenas dos. Allí, en su pueblo de origen, ya no se sentían seguros. "En el parque, en el colegio… siempre con miedo. Ya no vivíamos, sobrevivíamos", resume y su opinón la refrenta su mujer.

En busca de otra vida

Empezaron a buscar sin prisa, pero con determinación. Asturias les llamaba la atención desde hacía tiempo. "Siempre nos había gustado, por la tranquilidad, el paisaje, la forma de vivir… y empezamos a mirar zonas", dice Cristian Sánchez.

El viaje en diciembre fue la confirmación. Recorrieron Salas, hablaron con gente del lugar, vieron casas. Una de ellas, antigua y para reformar, les atrapó. Volvieron en marzo, la compraron, empezaron a arreglarla, y para junio ya estaban viviendo allí, con todos sus hijos y una vida nueva por construir.

La vida que sí querían

En esta aldea asturiana, la familia encontró justo lo que buscaba: calma, seguridad, naturaleza y una comunidad que, aunque pequeña, los recibió con los brazos abiertos. "La gente es muy acogedora. Al contrario de lo que se dice, aquí se escucha, se ayuda. Hay calor humano", asegura la pareja.

Los niños se adaptaron rápido: colegio nuevo, fútbol, inglés… actividades y amigos que les hicieron sentir que no era un lugar de paso, sino un hogar. "Fue más fácil de lo que pensábamos", detalla el nuevo vecino de Salas.

Christian, que ha sido fontanero y calderero desde joven, decidió empezar de cero como autónomo. En Castellón había trabajado en una empresa de instalaciones frigoríficas que acabó cerrando. "La empresa quebró por mala gestión… y decidí dar el salto por mi cuenta aquí. Voy aprendiendo, formándome, y, poco a poco, va saliendo trabajo", cuenta.

"Lo mejor de este lugar es que te permite respirar. Mentalmente también nos ha cambiado todo. Antes teníamos ansiedad, muchos problemas. Aquí todo es más sencillo. Y eso no tiene precio", añade.

No están solos

Aunque echar de menos a la familia es inevitable, no han estado solos mucho tiempo. "Han venido amigos, familiares… y varios se han animado a dar el paso también. Cuando vienes y ves cómo se vive, te das cuenta de que se puede", advierte el matrimonio.

Hoy, asentados, dicen con claridad algo que meses atrás solo intuían: "Asturias ha sido el mejor lugar para vivir. No solo por lo bonito que es, sino por cómo se vive. Por la gente. Por el aire. Por la tranquilidad. Por todo".

Cristian y Nuria no buscan convencer a nadie, pero sí compartir una experiencia que les cambió la vida. "No vinimos de turismo. Vinimos buscando algo mejor. Y lo encontramos. Asturias es eso que muchos sueñan y pocos se atreven a probar. Nosotros lo hicimos. Y aquí estamos". Feliz camino.