Más de mil músicos celebran en Castellón el centenario del Himno Regional

a Plaza Mayor de Castellón ha acogido este domingo un multitudinario concierto organizado por la Generalitat valenciana y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), en conmemoración del centenario del Himno Regional, compuesto por José Serrano.

El acto fue presidido por la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, al que asistieron diversas autoridades autonómicas, provinciales, alcaldes y representantes del ámbito cultural.

Más de 1.000 músicos pertenecientes a 30 bandas de la provincia interpretaron un repertorio emblemático con piezas como Valencia de José Padilla, Amparito Roca de Jaume Texidor y el popular Rotllo i Canya, compuesto por José García Gómez, llenando de emoción y orgullo el centro.

El concierto forma parte del gran encuentro musical impulsado por la Generalitat, que reunió a más de 8.000 músicos en toda la Comunitat con actuaciones simultáneas en Alicante, Castellón, Elche y València, en una jornada que puso en valor la fuerza y tradición de la música de banda valenciana.

Alicante

Así, en el caso de Alicante se han concentrado un millar de músicos de 33 bandas y sociedades musicales de toda la provincia que interpretaron en el paseo del puerto alicantino un repertorio que empezó con el pasodoble Amparito Roca y culminó con el Himno de la Comunidad Valenciana, en su año centenario de oficialidad.

Valencia

En Valencia fueron más de 4.000 los músicos participantes que se reunieron en el exterior de la Ciudad de las Ciencias en un concierto para celebrar el centenario del Himno Regional que marcó un récord de participación. En el anterior registro con más bandas en València, intervinieron mil músicos.