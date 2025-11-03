Afanías conmemora su 60 aniversario en Castellón

Afanias ha conmemorado su 60 aniversario en Castelló este lunes con un acto en el que se ha descubierto una placa y en el que ha participado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la delegada del Gobierno, Antonia García Valls, la delegada del Consell, así como los máximos representantes de la entidad, usuarios y familias.

Recuerdo a los orígenes

El presidente de Afanias, Héctor Redó, quiso recordar a quienes, en 1965, estuvieron en el origen de este proyecto, "aquellos primeros fundadores, familias valientes, comprometidas y visionarias, que en tiempos mucho más difíciles que los actuales decidieron unirse para construir un futuro mejor para sus hijos e hijas. Gracias a su ejemplo y su determinación, hoy seguimos avanzando por el mismo camino y por la misma convicción y con el mismo espíritu solidario", ha señalado Redó.

También ha recordado a todas las personas que, a lo largo de estos años han formado parte de esta gran familia; "profesionales entregados, voluntarios incansables y familias que día a día nos enseñan el valor del esfuerzo y del cariño", a quienes dio "nuestro más profundo agradecimiento".

Momentos complejos

Redó ha indicado que "no podemos obviar que atravesamos momentos especialmente difíciles, marcados por una situación económica compleja, que afecta a todos los sectores y de manera especial al ámbito social". Sin embargo, el presidente de Afanias ha señalado que, "frente a la incertidumbre, esta asociación ha demostrado una vez más su capacidad de resistencia, de compromiso con las personas y su firme voluntad de seguir adelante".

Un proyecto de futuro

En ese sentido, Redó ha señalado que "el aniversario que hoy celebramos no es solo una mirada al pasado, sino también un proyecto hacia el futuro. Tenemos por delante nuevos retos, consolidar los servicios, garantizar la sostenibilidad, fortalecer la inclusión laboral y social y seguir construyendo una comunidad más justa, accesible y solidaria. 60 años después seguimos fieles a los valores que nos dieron el origen, el respeto, la igualdad, la solidaridad y la esperanza. Que este aniversario sea un homenaje a quienes nos precedieron, un reconocimiento al presente que compartimos y sobre todo una promesa del futuro", ha concluido Redó.

La inclusión no era una utopía

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado que “60 años después, Afanias Castellón sigue demostrando que la inclusión no era una utopía y que la realidad es un sueño que se construye con el día a día. Que las barreras son más fáciles de superar cuando nos apoyamos en los demás. Que, sólo cuando vamos acompañados, podemos llegar más lejos. Y que lo que nos hace diferentes no nos separa, nos enriquece. Vuestra labor ha sido y es imprescindible para nuestra ciudad”.

Momento en que la alcaldesa, Begoña Carrasco, y el presidente de Afanias, Héctor Redó, descorren la placa conmemorativa / MANOLO NEBOT ROCHERA

En ese sentido, Carrasco ha señalado que “la semilla de unas pocas familias que luchaban por los derechos de sus hijos e hijas y contra la incomprensión y los prejuicios. Y gracias a esa semilla, que ha enraizado muy fuerte en la sociedad castellonense, Afanias se ha convertido en uno de los grandes referentes cuando hablamos de inclusión, de derribar barreras,de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.

Historias de superación, de lucha y aprendizaje

“Desde ese 1965, ha sido toda una vida entregados a los demás. Miles de historias que se han entrelazado en esta gran familia. Historias de superación, de afecto, de aprendizaje y de lucha por los derechos, por la visibilidad y por la dignidad de tantas y tantas personas, con el apoyo de sus socios y socias, el trabajo de todos sus profesionales y la entrega e ilusión de decenas de voluntarios y voluntarias", ha continuado la alcaldesa.

Derribando barreras

Begoña Carrasco ha asegurado que “hoy las personas con discapacidad intelectual de Castellón cuentan con programas de empleo, de formación, de vida independiente, de ocio y de participación social que han ido derribando barreras. Acabando con prejuicios, abriendo la puerta de la inclusión”. “Son personas y familias que son un ejemplo para todos. Que he hecho cambiar la mirada, aprendiendo a ver no la discapacidad sino nuevas capacidades, talentos y emociones”, ha referido la munícipe.

Colaboración de instituciones, empresas y entidades

La alcaldesa ha insistido en que “la inclusión no consiste en cambiar a las personas, sino en cambiar nuestra forma de mirarlas. Hoy miramos atrás con orgullo y hacia el futuro con esperanza. Porque aún queda camino por recorrer y lo haremos juntos, como siempre. Porque, si miramos a nuestro alrededor, tenemos aquí toda una representación de toda esa sociedad, de instituciones como el Ayuntamiento de Castellón; empresas y entidades que han acompañado a Afanías y que vamos a seguir a su lado y al de todas las familias que representa, durante mucho tiempo más”.

Carrasco ha insistido en que “vamos a seguir apostando por las políticas inclusivas, por la accesibilidad, por el empleo y por la autonomía personal de todos las personas usuarias de Afanías. Una red de colaboración que es capaz de cambiar el entorno de cientos de familias, cuidando lo pequeño y pensando en grande”.

Referente en la Comunitat

También ha intervenido la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, quien ha indicado que "a través de vuestro centro de día, la residencia, el centro ocupacional, las viviendas tuteladas, los programas de atención temprana, acompañáis con profesionalidad, pero sobre todo con amor, a las personas con discapacidad intelectual en cada etapa de la vida". En ese sentido, Fabregat ha señalado que Afanias "es un referente en la Comunitat Valenciana, promoviendo la inclusión".

De hecho, ha recordado Fabregat que el año pasado la Generalitat valenciana concedió a Afanias la distinción del 9 de octubre, como "merecido reconocimiento a vuestra trayectoria".