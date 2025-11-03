Los alumnos de FP de Castellón buscan soluciones reales para potenciar el desarrollo local

El alumnado de Formación Profesional del IES Vicent Castell i Domènech y del IES Gilabert de Centelles ha participado en la jornada Semilla Castellón, una iniciativa impulsada por Fundación Emplea, con la cofinanciación de la convocatoria de Fomento de la Cultura Emprendedora de la Generalitat Valenciana, y la colaboración de Grupo Nealis y Caixa Rural Vila-real.

El objetivo de esta jornada es acercar el talento joven de la FP a los retos reales de su entorno, promoviendo la innovación, la empleabilidad y la colaboración entre centros, empresas y entidades locales.

Soluciones innovadoras

Durante toda la jornada, 30 jóvenes, 15 del IES Vicent Castell y 15 del IES Gilabert de Centelles, han trabajado en equipos multidisciplinares para diseñar soluciones innovadoras a desafíos sociales y ambientales planteados por las entidades colaboradoras.

En esta primera edición, uno de los retos más destacados ha sido el propuesto por Fundació Caixa Rural Vila-real a través de su programa XiCaEs, centrado en fomentar el voluntariado juvenil con niños y niñas con capacidades especiales.

El segundo reto, propuesto por Grupo Nealis, ha estado orientado a desarrollar un plan estratégico de descarbonización y medidas concretas para reducir el impacto ambiental por la huella de carbono.

Grupos auxiliares

Además de los 30 participantes directos, todo el alumnado y profesorado de FP de la familia química del IES Vicent Castell i Domènech se ha implicado como grupos auxiliares de los participantes directos, en la organización y apoyo logístico de la jornada, generando una experiencia de aprendizaje compartido, donde todos han trabajo en conseguir soluciones para los dos retos propuestos. La dinámica, que incluye una fase de validación de ideas fuera del aula, ha permitido que las propuestas tengan un impacto directo en el territorio y en las entidades participantes.

“Mis alumnos en el aula no pueden estar más de 20 minutos sin mirar el móvil, y hoy no les he visto cogerlo en las 5 horas de jornada”, ha comentado uno de los docentes. “Estos procesos nos son muy útiles en las captaciones de cara a seleccionar alumnado para prácticas, ya que nos permite analizar sus habilidades de una forma diferente”, han señalado desde grupo Nealis.

Proyecto Semilla

Semilla Castellón forma parte de una red de experiencias impulsadas por Fundación Emplea, que buscan conectar centros educativos, empresas y entidades locales para fomentar el emprendimiento, la innovación y la empleabilidad del alumnado de Formación Profesional en colaboración la Dirección General de FP y con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana a través de la convocatoria de Fomento de la Cultura Emprendedora.