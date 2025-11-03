Bomberos de Diputación de Castellón retiran nidos de velutina, la peligrosa avispa asiática

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Diputación han retirado nidos de avispa velutina en la provincia de Castellón. En concreto, las actuaciones se centraron en Alcudia de Veo y en Eslida y corrieron a cargo de efectivos de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars.

A 12 metros de altura

En el caso de la intervención de Eslida además tuvo que intervenir la unidad de rescate de montaña porque el nido se encontraba en lo alto de un pino a 12 metros de altura y tuvieron que efectuar el rescate desde arriba con la ayuda de cuerdas. No es la primera vez que realizan este tipo de actuaciones. Estas se efectúan con la ayuda de un traje especial que, en su momento, adquirió Diputación cuando se detectó la problemática porque está diseñado para proporcionar mayor protección. Las actuaciones se desarrollan en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, que efectúa las labores de coordinación y control de este tipo de avispa.

Los bomberos tuvieron que intervenir a 12 metros de altura / BOMBERS DE DIPUTACIÓ

Acciones

La Conselleria de Medio Ambientey la Diputación de Castellón están implementando planes de emergencia y actuación contra la avispa velutina (avispa asiática), que supone una grave amenaza para la biodiversidad y la apicultura en la provincia de Castellón. Se han validado actuaciones para la destrucción de nidos y se trabaja para controlar su expansión en el norte de la provincia, donde es más activa. Este tipo de insecto es originario del sudeste asiático y está clasificada como especie exótica invasora y establece sus nidos en árboles o tejados. Además de suponer una amenaza a la biodiversidad puede suponer un riesgo para el ser humano. De hecho, en Galicia ya ha matado a tres personas en las últimas semanas.

¿Qué hacer si ves un nido o un ejemplar?

1.Mantén la calma y aléjate: No corras ni agites los brazos.

2.Observa desde lejos: Si es seguro, anota la ubicación, tamaño y altura del nido.

3. No lo intentes eliminar tú mismo: Es peligroso y solo el personal especializado debe hacerlo.

4.Comunica el avistamiento: Contacta con los servicios de emergencia o ayuntamiento para que intervengan.